Nu fik han lov: Paludan skal besøge Vollsmose - men stadig ikke dukket op

Torsdag skulle Rasmus Paludan, der er folketingskandidat og formand for partiet Stram Kurs, besøge Vollsmose i Odense.

Hele tre gange har han det seneste år bedt om lov til at demonstrere på Bøgetorvet i Vollsmose i Odense, men alle gange har Fyns Politi bedt ham om at finde et andet sted at demonstrere.

Fjerde gang skulle så være lykkens gang for den højre-radikale politiker, der tidligere er dømt for racisme.

Besøget blev dog mere end to timer forsinket, da politiet ifølge Rasmus Paludan selv ikke mente, at det var sikkert nok at være til stede på Bøgetorvet i Vollsmose. Klokken 17 var Rasmus Paludan stadig ikke dukket op i Vollsmose.

- Politiet er i gang med at spærre et område af med hegn, så vi kan være der i sikkerhed, fortalte Rasmus Paludan til TV 2/Fyn halvanden time efter, at besøget skulle have fundet sted.

- Vi er tæt på Vollsmose, og vi agter fortsat at komme frem til Bøgetorvet.

På partiet Stram Kurs' hjemmeside står der, at besøget i Vollmose torsdag blandt andet skal bruges til at uddele løbesedler og deltage i en god politisk dialog.

Og det er ikke kun Rasmus Paludan, der lægger vejen forbi Fyn torsdag. Han får selskab af den fynske spidskandidat Martin Christensen.

Ud over at besøge Vollsmose skal de to politikere også forbi Flakhaven i centrum af Odense og Torvet i Svendborg.

"Fare for betydelig forstyrrelse"

Sidste gang Rasmus Paludan ville lægge vejen forbi Vollsmose i Odense, fik han at vide af Fyns Politi, at han skulle finde et andet sted at demonstrere.

Politiet begrundede blandt andet afvisningen med, "at det ville medføre fare for betydelig forstyrrelse af den offentlige orden og færdslen samt fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed". I stedet er Rasmus Paludan mindst én af gangene blevet anvist, at han kunne rykke sin demonstration til Slåenhaven i Vollsmose.