Paludan udpeger fynbo til formand for Stram Kurs' ungdomsorganisation

Den kontroversielle partileder for partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan, har i dag udpeget partiets fynske folketingskandidat, Martin Christensen, til formand for partiets ungdomsorganisation.

- Det er jo fordi, at Martin for det første har den rigtige alder, og for det andet så har han vist i løbet af valgkampen, at han er i stand til at forklare vores politik rigtig godt. Han er også i stand til at tage modne ledelsesmæssige belsutninger på egen hånd, og så er han også i stand til, hvilket vi værdsætter meget i Stram Kurs, at agere under pres, siger Rasmus Paludan.

Læs også Fynsk højborg: Her er Stram Kurs større end Radikale og Alternativet

Martin Christensen er 25 år, og var opstillet som folketingskandidat for partiet Stram Kurs i Fyns Storkreds. Han glæder sig over at være udpeget.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at skulle arbejde med at bygge ungdomsafdelingen i Stram Kurs op. Vi har jo utroligt mange unge danskere, der henvender sig til os og rigtig gerne vil være en del af partiet, så det bliver rigtig spændende arbejde.

Håber på tusindvis af medlemmer

Ifølge partileder, Rasmus Paludan, er ambitionerne for Stram Kurs at få mellem 5.000 og 10.000 medlemmer af ungdomsorganisationen.

- Jeg håber, at vi får 5.000 til 10.000 medlemmer, fordi det er helt sikkert, hvad der er blandt ungdommen, som støtter os. Det gælder bare om at blive udbredt mest muligt de næste par år, siger Rasmus Paludan.

Jeg glæder mig rigtig meget til at skulle arbejde med at bygge ungdomsafdelingen i Stram Kurs op. Vi har jo utroligt mange unge danskere, der henvender sig til os og rigtig gerne vil være en del af partiet Martin Christensen, kommende formand for Stram Kurs Ungdom

På Fyn fik partiet Stram Kurs flere stemmer end både Nye Borgerlige og Liberal Alliance, og det kan ifølges Rasmus Paludan tilskrives Martin Christensen. Det er en af grundene til, at han nu bliver udpeget som formand for ungdomsorganisationen.

- Når han er i stand til at hive så flot et resultat hjem, så er det en understregning af det jeg lige har sagt om hans øvrige egenskaber er korrekt, siger Rasmus Paludan.

Folketingskandidatur ikke afklaret

Om den nyudnævnte formand for Stram Kurs' ungdomsorganisation genopstiller til folketinget på Fyn er endnu ikke afklaret.

- Jeg fortsætter ihvertfald i partiet, og så må vi jo se, hvem der bliver folketingskandidater. Vi må i det hele taget se hvornår det næste folketingsvalg kommer, siger Martin Christensen.

Læs også Politiet forbyder Paludan-besøg i Vollsmose: Nu går Stram Kurs efter nyt udsat boligområde

Selvom det ikke er afklaret endnu, om Martin Christensen genopstiller til næste folketingsvalg for Stram Kurs, så er det helt sikkert, at han skal være folketingskandidat for partiet, slår partileder Rasmus Paludan fast.

- Jeg forudser, at hvis tingene fortsætter som de gør nu, at han kommer til at være spidskandidat i en af storkredsene. Om det lige præcis bliver på Fyn, det ved jeg ikke, siger Rasmus Paludan, partileder, Stram Kurs.