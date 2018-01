Papegøjen Bølle er syg: Fynske fugle også i farezonen for dødelig sygdom

På et fynsk fuglehjem for papegøjer har man mistet tre beboere inden for kort tid. Nu advarer ejerne andre fynske fugleejere.

For kort tid siden var der 21.

Nu er der kun 18 tilbage.

Tre papegøjer er døde, efter sygdom har ramt fuglehjemmet Cherwoods Fuglehus på Nordfyn.

Fødevarestyrelsen har været tilkaldt for at kunne udelukke papegøjesyge. Efter flere besøg ved lægen, har det vist sig, at det er sygdommen bornavirus, der har taget livet af tre af fuglene.

Bornavirus er en farlig sygdom, der kun har dødelig udgang. Det fortæller Gitte Jensen, der er en af ejerne af Cherwoods Fuglehus.

- Det startede med en dværgart, der sad og så utilpas ud. Den havde angrebet den fugl, den sad sammen med, siger Gitte Jensen.

Nu har ulykken ramt den røde papegøje Bølle, der er syg, afkræftet og har blod i afføringen.

FAKTA: Hvad er Cherwoods Fuglehus? Fuglehjemmet Cherwoods Fuglehus ligger i Nordfyns Kommune.



Hjemmet tager sig af papegøjer, der er kommet skidt fra start i livet.



Det kan for eksempel være papegøjer, der er handicappede, stammer fra dødsbo eller har dårligt sind.



På Cherwoods Fuglehus forpligter de sig til fuglene og sælger aldrig 'beboerne' videre. Det skal give papegøjerne ro i livet.

Advarer andre fugleejere

Bølle bliver behandlet med penicillin og fodret med babymos i vand, så den kan få lidt næring og komme på benene igen.

Nu advarer Gitte Jensen andre fugleejere mod fuglesygdomme i omløb. Hun har flere gode råd til, hvordan du vurderer, om din fugl er frisk.

- Det bedste, man kan gøre, er at veje sin fugl, forklarer hun.

- De færreste fugle viser sygdomstegn før meget sent i forløbet, men hvis de taber sig, kan det være et tegn på, at der er noget galt. Det er også en god idé at undgå fuglemarkeder og steder, hvor der kommer mange fugle fra forskellige steder.

Det er endnu ikke sikkert, hvad papegøjen Bølle fejler. Røntgenbilleder har dog vist, at det ikke er bornavirussen, der tog livet af Bølles tre kammerater.

SE KLIP: Her får Bølle en tur ud af buret