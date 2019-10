Overskygget af verdensstjernerne: Para-badmintonspillere håber på mere opmærksomhed

Nogle af de største stjerner i badminton har i den forløbne uge været i aktion i Odense Idrætspark, hvor Denmark Open bliver afholdt.

Men faktisk er det ikke den eneste badmintonturnering, der er i gang i Odense.

Simone Larsen var søndag i aktion til Denmark Para-Badminton, og hun kunne godt tænke sig mere opmærksomhed omkring sin sport.

- Det kunne da være rart, for det gør jo også, at man føler, at man bliver taget seriøst. Det er en seriøs sportsgren - jeg lever desværre ikke af den her sportsgren. Det er der andre, der gør, siger hun.

Turneringen bliver afholdt i Højby sideløbende med Denmark Open.

- Altid sjovt at spille med et publikum

Tobias Jønsson er frivillig ved turneringen i Højby og spiller selv badminton. Han er enig i, at turneringen godt kunne få mere opmærksomhed.

- Det er altid sjovt at spille med et publikum. Det skaber en helt særlig atmosfære, så du får lidt pres på banen, så du præsterer, men det er godt pres, som hjælper dig til at udfordre spillet, siger han.

Para-badminton er for personer med forskellige handicap. Det kan for eksempel være, at man sidder i kørestol eller lider af dværgvækst. Disciplinen er for første gang med på programmet til paralympiske lege, når de næste år afholdes i Tokyo.

Tobias Jønsson mener, at det er ærgerligt, at turneringen bliver overskygget, at de store stjerner til Denmark Open.

- De spillere, som spiller herude, spiller exceptionelt godt. Det er imponerende at se på, hvor meget de kan spille, og hvor godt de spiller - selv med de handicap, de har, siger han.

Han foreslår, at turneringen kunne ligge i en anden uge end hovedturneringen, så man ikke skulle konkurrere med verdensstjernerne

Badmintonforbund: - Vi gør rigtig meget

Denmark Para-Badminton er en del af Denmark Open og blev afholdt første gang i 2018. Derfor mener direktør i Badminton Danmark, Bo Jensen, også at der er en god forklaring på den manglende opmærksomhed.

- Det tager tid at opbygge para-turneringen og at gøre den kendt og attraktiv på samme niveau som Denmark Open er som hovedturnering, siger han til TV 2/Fyn

- Vi gør rigtig meget for at omtale para-turneringen, for at markedsføre para-turneringen og for at sætte spotlight på den.

Han afviser dog ikke, at man kan gøre endnu mere. Han er heller ikke afvisende over for Tobias Jønsson forslag om, at para-turneringen kunne ligge på et andet tidspunkt end hovedturneringen.

- Det er da helt klart en af de ting, vi overvejer. Om para-turneringen fremover skal ligge som en del af Denmark Open. Begrundelsen for at lægge den, som den nu ligger, er, at Denmark Open er et brand, som omfatter hovedturneringen og en række sideaktiviteter.

- Jeg vil ikke afvise, at vi på sigt kan overveje at flytte para-turneringen, så det bliver en selvstændig turnering, siger Bo Jensen.