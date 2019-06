Stemmespild på Fyn: - Parti føler ikke kampen har været forgæves

312.515.

Så mange fynboer satte deres kryds ved valget onsdag. Størstedelen af stemmerne gik til de ti partier, der kom i Folketinget.

Men 11.937 valgte at stemme på Stram Kurs, Kristendemokraterne eller Klaus Riskær Pedersen. Ingen af de tre partier klarede spærregrænsen på to procent.

Men trods resultatet har de fynske stemmer ikke været spild ifølge Kristendemokraterne.

- En stemme er aldrig spild, for det er en markering på, at man ønsker noget andet, end de andre partier kan levere, fortæller storkredsformand for Kristendemokraterne på Fyn Michael Jensen til TV 2/Fyn.

Bedste valg i 14 år

Partiet fik 3.477 fynske stemmer, hvilket svarer til 1,1 procent. Partiet er tilfreds med den valgkamp, de har ført på Fyn, selvom det ikke blev til en plads i Folketinget.

- Vi har haft en kanon valgkamp. Vi har i hvert fald fået støvsuget Fyn for de kristendemokratvælgere, der var. Vi har bidraget med det, vi skulle, siger Michael Jensen.

Sidst, Kristendemokraterne var i Folketinget, var i 2001. Her fik partiet 2,3 procent af stemmerne.

Og selvom det er femte gang i træk, at Kristendemokraterne ikke kommer i Folketinget, er det længe siden, at partiet har opnået et så godt resultat, som det gjorde onsdag.

- Nu er nedgangsturen for os vendt. Vi har ikke haft så godt et resultat i 14 år (1,7 procent i 2005, red.). Vi er tilfredse med det resultat, vi har fået på Fyn. Hvis andre kredse i partiet havde haft den fremgang, som vi har haft på Fyn, så havde der ingen problemer været med at komme i Folketinget, lyder det fra storkredsformanden.

Partiet klarede ikke spærregrænsen og nåede en samlet stemmeprocent på 1,7.

Ser frem mod næste valg

Kristendemokraterne vil nu forsøge at bruge den vælgertilslutning, de har fået, til at kigge frem mod næste valg.

- Vi har fået en masse nye medlemmer, og dem holder vi informationsmøde for snart. Vi har en fornemmelse af, at det er nogle vidende mennesker, som kan gøre vores politik bredere og mere up-to-date, så samler vi kræfterne mod kommunal- og regionsvalg i 2021, fortæller Michael Jensen.