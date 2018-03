Partiafhopper om DF-ballade: Ullemose er svag

Byrådsmedlem Jesper Larsen står nu frem og fortæller til Fyens Stiftstidende, hvad der fik ham til at melde sig ud af Dansk Folkeparti. Han kalder gruppeformand svag.

Det nyvalgte byrådsmedlem fra Assens Jesper Larsen meldte sig i tirsdags ud af Dansk Folkeparti.

Nu åbner han op og fortæller til Fyens Stiftstidende, at balladen startede for noget tid siden. Han fortæller, om en svag leder, og at han i januar kun var et minut fra at blive ekskluderet.

Det nu forhenværende byrådsmedlem for Dansk Folkeparti fortalte til TV 2/ Fyn i tirsdags, at han meldte sig ud af partiet, fordi der havde været alt for meget ballade i partiet de seneste måneder. Det var først og fremmest et anstrengt forhold til bestyrelsesformanden, Jakob Broegaard, der fik ham til tage den store beslutning om at blive løsgænger.

Læs også Byrådsmedlem forlader DF

- Der har så længe jeg har været medlem i DF været massive samarbejdsproblemer mellem Formand Jacob Broegaard, bestyrelsen samt flere kandidater. Jeg har oplevet et sprogbrug og en opførsel, som jeg ikke troede fandtes. Der har været et utal af møder, hvor der er forsøgt at starte på en frisk, dog uden held, sagde han i tirsdags til TV 2/ Fyn.

Men nu fortæller han om flere episoder, der har fået ham til at tage den store beslutning.

Intet lederskab

Jesper Larsen fortæller blandt andet, at al den ballade, der har været i Dansk Folkeparti i Svendborg, måske kunne være undgået, hvis gruppeformanden Dorthe Ullemose ikke havde været så svag.

- Der mangler lederskab i Dorthe. Hun sætter ting i gang, men i sidste ende bliver hun bange for ledelsen fra Christiansborg og trækker sig, så vi andre sidder tilbage med problemerne, som de uartige børn i klassen, siger Jesper Larsen til avisen.

Læs også DF-top overrasket over udmeldelse

Det er et helt særligt møde, som partiafhopperen snakker om. Det var et medlemsmøde i partiforeningen den 6. juni 2017. Før mødet gik i gang havde Dorthe Ullemose lagt planer for, hvordan hun skulle få Jakob Broegaard til at trække sig som formand. Hun bad nogle partimedlemmer om, at stå frem med en kritik af ham, men da det kom til stykket bakkede hun dem ikke op. Hun forblev tavs til mødet.

Men på grund af kritikken trak Broegaard sig alligevel. Det skabte ballade, og landsledelsen beordrede timeout til mødet, som endte med, at Jakob Broegaard blev siddende som formand.

Jesper Larsen synes bestemt ikke, at det var en god opførsel fra Dorthe Ullemoses side.

Få minutter fra sparket

Et halv år senere var Jesper Larsen få minutter fra at blive ekskluderet fra partiet, fortæller han til avisen. Han var blevet lovet to udvalgsposter af Dorthe Ullemose, som ifølge Jesper Larsen ville "straffe" Jens Munk for at have været illoyal i valgkampen.

Læs også Strid om udvalgspost: Uro i Dansk Folkeparti i Svendborg

Men det endte med at landsledelsen flere gange måtte tilkaldes som mægler i sagen. På et møde i januar fik Jesper Larsen så at vide af to fra partihovedkontoret, at han skulle afgive et af de to udvalg, ellers ville han blive ekskluderet.

Jesper Larsen nægter at afgive et udvalg, og balladen ender med, at partifællen Morten S. Petersen kommer ham til undsætning i sidste øjeblik. Han giver sit ene udvalg til Jens Munk, og Jesper Larsen forbliver medlem af partiet.