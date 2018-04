Partiflugt: Rekordmange fynske DF'ere forlader partiet

Fynske byrådsmedlemmer af Dansk Folkeparti forlader partiet på stribe. Senest har byrådsmedlem i Middelfart Kommune, Anni Tyrrestrup, vendt partiet rygen.

Balladen fortsætter i Dansk Folkeparti på Fyn, som allerede har landsrekorden i kommunalpolitisk mandefald her mindre end 100 dage inde i den nye byrådsperiode.

Kort før påske toppede uroen i Svendborg Kommune, hvor der nu kun er et enkelt byrådsmedlem tilbage af de fire, som tiltrådte ved årsskiftet.

Nu er turen så kommet til Middelfart Kommune, hvor der fremover også kun er en enkelt DF'er tilbage i byrådet.

Balladen i Middelfart

Balladen i Middelfart Kommune blussede op onsdag, da partiets mangeårige byrådsmedlem Anni Tyrrestrup meldte sig ud af Dansk Folkeparti og smækkede med døren.

Frafaldne Dansk Folkeparti Morten Sol Petersen, Svendborg (Ekskluderet)

Jesper Larsen, Svendborg (Løsgænger)

Jens Munk, Svendborg (Løsgænger)

Anni Tyrrestrup, Middelfart (Løsgænger) Siden 1. januar og frem til 4. april har fire fynske byrådsmedlemmer forladt Dansk Folkeparti:

Det skete med den begrundelse, at hun ikke kunne samarbejde med partiets andet byrådsmedlem, Steffen Daugaard, fordi han "... med ufine midler tilsat manglende respekt og forståelse for andre medlemmer og synspunkter har sat sig for tungt på den lokale partiafdeling", som hun formulerede det overfor Fyens Stiftstidende.

Anni Tyrrestrup bakkes op af tidligere byrådsmedlem Anton Petersen, som også valgte at melde sig ud af DF onsdag, men ingen af dem har ønsket at kommentere sagen overfor TV 2/Fyn.

Steffen Daugaard modtog nyheden om, at gruppen var sprængt, mens han var i gang med at fejre sit sølvbryllup.

- Det var en "sjov" sølvbryllupsgave at få, og den var ikke pakket ind. Jeg må sige, at hendes udmelding kommer helt bag på mig. Hun har ikke sagt noget til mig, jeg har ikke hørt om problemer, og jeg er ikke blevet konfronteret med noget, siger Steffen Daugaard.

Han ønsker ikke at indlede yderligere undersøgelser om, der er substans i de motiver, som Anni Tyrrestrup har begrundet udmeldelsen med.

- Nej, hun er jo løsgænger nu og dermed fuldstændig uinteressant, siger han.

Historien gentager sig

I forrige valgperiode var det DF's daværende byrådsmedlem Svend-Aage Nielsen, som gav anledning til samarbejdsproblemer i Middelfart Kommune.

Samarbejdsklimaet mellem ham og partifællen Anton Petersen var så dårligt, at Anni Tyrrestup dengang måtte sætte sig mellem dem i byrådssalen for at holde kamphanerne på afstand af hinanden.

Striden endte med, at Svend-Aage Nielsen blev smidt ud af partiet.

- Det er værd at bemærke, at det ikke er politiske uoverensstemmelser, som giver uro i Dansk Folkeparti. Hverken i Middelfart eller i Svendborg - eller for den sags skyld i de andre kommuner, hvor byrådsgrupperne gik i opløsning i sidste valgperiode. Nej, - det er derimod igen ævl, kævl og intriger, siger TV 2/Fyns politiske redaktør Jesper Buch.

I valgperioden 2013-2017 var der uro i DF i halvdelen af de fynske kommuner. Nogle af DF'erne gik af sig selv, andre blev smidt ud af partitoppen.

- Nu er vi så kun 100 dage inde i den nye valgperiode, og byrådsgruppen er allerede sprængt i to fynske kommuner. Noget kunne tyde på, at Dansk Folkeparti trods stærk topstyring i næsten 25 år stadig har problemer med lokale landsbytosser, som bekriger hinanden fremfor at føre DF-politik, siger Jesper Buch.