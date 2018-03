Partiledelsen advarer DF

Uroen fortsætter i Svendborg. Byrådsmedlem Morten S. Petersen har fået en skriftlig advarsel af partiledelsen på Christiansborg.

Efter en spæd tid som nyvalgt byrådsmedlem forlod Jesper Larsen Dansk Folkeparti (DF) for at blive løsgænger. Det skete i sidste uge, og siden da har der været ballade i Svendborg.

Byrådsmedlem Morten S. Petersen støttede nemlig Jesper Larsen i hans kritik af gruppeformand Dorthe Ullemoses evner som leder, som nu har udløst en skriftlig advarsel fra partitoppen på Christiansborg.

Det nu forhenværende byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, Jesper Larsen, beretter om et meget anstrengt arbejdsmiljø i den lokale afdeling af Dansk Folkeparti med blandt andre bestyrelsesformand, Jakob Broegaard i centrum.

Læs også Byrådsmedlem forlader DF

Reglementet er overholdt

Det er partisekretær i Dansk Folkeparti, Poul Lindholm Nielsen, der har givet Morten S. Petersen en skriftlig advarsel, og han forklarer, at den er givet helt efter reglerne.

- Der udløses per automatik en skriftlig advarsel, når der bliver rettet offentlig kritik mod andre partifælder. Normalt siger vi ikke til nogen, når der forekommer advarsler som den her. Men det ikke unormalt, at disse gives. Det vedkommer bare ikke offentligheden, fortæller Poul Lindholm Nielsen.

Ifølge partisekretæren er det ikke ens betydende med, at der ikke må rettes kritik mod andre, og han mener da også, at kritik er en del af arbejdet.

- Kritik er velkommen. Den skal bare holdes internt. Når vi holder møder, er der rig mulighed for at rette kritik mod hinanden, hvilket flere også benytter sig af, siger Poul Lindholm Nielsen.

Der er flere, som har fået skriftlige advarsler, hvilket er en del af proceduren. Det er ifølge partisekretæren også mere normalt end fremlagt.

- Det er op til hovedbestyrelsen, hvad der sker, hvis der kommer flere advarsler. Jeg kan sende en skriftlig advarsel, og skulle der ske yderligere, så er det hovedbestyrelsen, der tager stilling til yderligere sanktioner, siger Poul Lindholm Nielsen.

TV 2/Fyn har forsøgt at få en kommentar fra Morten S. Petersen, men han har ingen kommentarer til den skriftlige advarsel, han har fået af partikontoret.

Læs også Byrådsmedlem: Det er alvorligt i DF Svendborg