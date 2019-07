Arkitekter fra Tåsinge vinder - skal bygge besøgscenter til 90 millioner

Nu er det afgjort.

I december søsatte Fonden Stevns Klint Besøgscenter en konkurrence, hvor de ville finde arkitekten, som skulle stå for at tegne besøgscentret for Stevns Klint Unesco Verdensarv i Boesdal Kalkbrud. Og mandag blev vinderen fundet.

Det var Praksis Arkitekter fra Tåsinge syd for Fyn, der blev vinderen af konkurrencen.

- Det var den samlede løsning, som vi syntes, var rigtig fint. Det er et forslag, hvor man også giver respekt for det område, besøgscenteret skal ligge i. Nænsom beliggenhed og et fantastisk view, man får, siger formand for Fonden Stevns Klint Besøgscenter, Per Røner, til TV2 ØST.

Besøgscentret skal formidle Stevns Klints natur- og kulturhistorie, og det er arkitekterne fra Praksis helt klar på.

- Det er jo fantastisk. Vi er utrolig glade for at vinde konkurrencen. Det er en stor ære at skulle arbejde med UNESCO og skulle prøve at leve op til så flot en historie og alle de millioner år, der ligger gemt her, lyder det fra Mette Tony, der er indehaver af Praksis Arkitekter sammen med sin mand.

En begejstret borgmester

Fire arkitekter har dystet i konkurrencen, og spørger man Stevns Kommunes borgmester, Anette Mortensen (V), så er hun meget begejstret over vinderen.

- Jeg synes, det er et fantastisk projekt. Det har været fire gode forslag, men jeg er rigtig glad for, vi valgte det her i sidste ende, siger hun.

- For mig har det afgørende været placeringen. At det kommer til at ligge oppe, og man kommer til at kigge ud over bruddet, og det ligger også gemt lidt ind i skrænten. Det har også været afgørende for mig, da jeg skulle vælge imellem de fire.

Kommunen har selv spyttet 10 millioner kroner i projektet, mens A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har doneret 80 millioner kroner.

- Det betyder alverden for hele Stevns. Det bliver vores måde at få løftet vores verdensarv på, som vi har arbejdet målrettet på igennem ni år. Besøgscenteret kommer til at være prikken over i’et, så jeg glæder mig rigtig meget til det, lyder det fra Anette Mortensen.

Åbner ultimo 2021

Stevns Klint blev optaget som UNESCO Verdensarv i 2014, fordi det er det bedste sted i verden at se sporene fra den asteroide, der for 66 millioner år siden var medvirkende til, at mere end 50 procent af alt liv på Jorden uddøde - også dinosaurerne.

- Det bliver det sted, som skal give fortællingen om hele Stevns Klint og ikke mindst om verdensarven, som jo har betydning for hele menneskeheden og ikke kun for Stevns, og det er en historie, som skal fortælles, siger Per Røner.

Besøgscentret skal placeres nede i kalkbruddet, og skal tage hensyn til både udsigt oven for bruddet samt bygninger i bruddet.

- Besøgscenteret skulle gerne blive et sted, som fremkalder stedet mere, end det gør i dag. Så man ser og oplever kalken og fiskeleret og den millionårige historie på en ny måde. På en måske tydeligere måde, end man gør i dag, lyder det fra Mette Tony.

Det forventes, at besøgscenteret vil stå færdigt ultimo 2021.