Statsministeren vil give mulighed for at genoptage populært broløb

Broløbet over Storebæltsbroen var en kæmpe succes, men mens legen stadig var god, besluttede transportminister Ole Birk Olesen (LA) i sommeren 2017 at lægge det i graven.

Det har en enorm betydning for Nyborg, at vi danskere kan få lov at løbe det her broløb. Og så er det jo virkelig også en af Danmarks smukkeste kulisser at løbe på. Jane Heitmann, Folketingskandidat, Venstre.

Det skete på baggrund af en anbefaling fra Vejdirektoratet, som blandt andet baserede deres anbefaling på en generel stigning i trafikken på motorvejene og på et større trafikalt kaos under Lillebælt Halvmaraton i maj 2017.

Siden det sjette og sidste broløb fandt sted i september 2017 har deltagere og arrangører ærgret sig.

Men statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har netop åbnet op for muligheden for, at danskerne igen kan løbe henover Storebæltsbroen til Broløbet.

- Vi i Venstre er sådan set tilhængere af Broløbet og har været det hele tiden. Og hvorfor har vi så ikke tilladt det? Der følger nogle beføjelser med at være minister. Det er transportministerens kompetencer at tage stilling til det her. Den sag afgjorde han på den måde, han gjorde, og det må vi respektere. Men det har vi aldrig været glade for, siger Lars Løkke Rasmussen og fortsætter:

- Vores udgangspunkt må være, at hvis vi fortsætter, så vil vi have et politisk grundlag, der muliggør, at man med mellemrum kan lave løb her, siger Lars Løkke Rasmussen i forbindelse med et besøg i Korsør, hvor han er inviteret af folketingskandidat Morten Dahlin (V). Arrangørerne af Broløbet og Korsør Atletik er også til stede.

Statsministeren afviser, at der blot er tale om valgflæsk, men at det har været Venstres holdning fra start af.

- Nej, det er det ikke. Det er et valgløfte af de mere enkelte at indfri, og det er også gratis. Det kan godt være, du undrer dig, men ministrene har hver deres kompetencer, og man kan ikke gå rundt og save benene af på dem, hvis jeg mener, ministrene tager nogle forkerte beslutninger, siger han.

Jeg anerkender, at der er en udfordring, men udfordringen er i en størrelse, så man bør kun løse den. Det har vi gjort tidligere, og det vil man også kunne gøre fremover. Morten Dahlin, Venstre.

Glæde på Fyn

Den fynske Folketingskandidat, Jane Heitmann (V), er også glad for, at der igen er blevet åbnet op for, at man kan løbe broløb i fremtiden.

- Det har en enorm betydning for Nyborg, at vi danskere kan få lov at løbe det her broløb. Og så er det jo virkelig også en af Danmarks smukkeste kulisser at løbe på, siger Jane Heitmann til TV 2/Fyn.

Det organisatoriske dilemma er dog ikke et problem ifølge Jane Heitmann.

- Det må kunne lade sig gøre. Det har det jo også kunnet før. Jeg er helt rolig omkring organiseringen og afviklingen omkring trafikken, for selvfølgelig skal vi have et motionsløb over storebælt, siger hun.

Venstremand har kæmpet for at få broløb tilbage

En af dem, der har kæmpet hårdt for at få broløbet tilbage, er netop Morten Dahlin (V).

- Vi i Danmark har en god tradition for, at det frivillige foreningsliv arrangerer forskellige løb rundt i Danmark, og det skal man også have lov til i det her tilfælde. Det er en spændende begivenhed at være med i for det frivillige foreningsliv, og det er derfor, jeg kaster mig ind i denne her kamp. Det betyder meget for Korsør, Vestsjælland og det frivillige foreningsliv, siger han.

Jeg anerkender, at der er en udfordring, men udfordringen er i en størrelse, så man bør kun løse den, siger Morten Dahlin (V), Folketingskandidat

Skal man så bare ignorere Vejdirektoratets anbefalinger?

- Jeg synes ikke, man skal ignorere noget. Jeg anerkender, at der er en udfordring, men udfordringen er i en størrelse, så man bør kun løse den. Det har vi gjort tidligere, og det vil man også kunne gøre fremover, siger Morten Dahlin.

Danskerne uenige om beslutningen

Umiddelbart efter nyheden om, at Broløbet skulle lægges i graven, foretog Megafon en måling for TV 2 og Politiken. Målingen viste, at 56 procent af danskerne i sin tid var overvejende eller helt uenige i beslutningen om at afskaffe motionsløbet, mens 30 procent var overvejende eller helt enige i transportministerens beslutning.

Samtidig viste målingen, at danskernes holdning til Broløbet i høj grad var geografisk bestemt. Jo længere væk fra broerne, man boede, desto mere positive var danskerne overfor at lade broerne blive brugt til motionsløb og lignende.

Dermed var nordjyderne og københavnerne mindre positive overfor transportministerens beslutning om at afskaffe det, end tilfældet var for borgerne i Region Sjælland, Syddanmark og Midtjylland.

Tour de France i 2021

Da det i februar kom frem, at verdens største cykelløb – Tour de France – kommer til Danmark i 2021, og at rytterne skal passere Storebæltsbroen, gav for flere motionister håb om, at Broløbet en dag kunne blive genoplivet.

Derfor er Morten Dahlin vældig glad for, at statsministeren nu åbner op for muligheden igen.

- Det er en fantastisk begivenhed for Korsør og det frivillige foreningsliv, og derfor er det vigtigt, vi får det tilbage igen. Jeg er glad for, at statsministeren har valgt at lytte til, at Broløbet skal åbne igen, siger han.