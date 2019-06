Ekspert: Aalborg er svag favorit mod GOG

Alle gode gange tre.

Søndag eftermiddag mødes Aalborg Håndbold og GOG i den afgørende finalekamp om DM-guldet, og med en udsolgt hjemmebane i ryggen vurderer TV 2 SPORTs håndboldekspert Bent Nyegaard, at nordjyderne er svage favoritter.

Læs også GOG må ud i tredje DM-finale efter nederlag

Det er endda selv om, at Aalborg tabte 33-30 i sin første hjemmekamp.

- Det er simpelthen så tæt, som det overhovedet kan blive. 51-49 i Aalborg-favør vil være min vurdering på grund af hjemmebanen, som de ikke kunne udnytte sidste søndag, siger Bent Nyegaard.

Guldfest i Gudme spoleret

Torsdag aften kunne GOG heller ikke udnytte sin hjemmebanefordel.

Der var ellers dækket op til guldfest i Gudme, men Magnus Saugstrups mål fire sekunder før tid til 32-31 spolerede den fynske fest og fremtvang en tredje kamp.

- Det gør lidt mere ondt, end hvis man nu bare havde tabt med fem mål, siger Nicolej Krickau til TV 2 SPORT.

Læs også Krickau: Mentalt pres kan forstyrre GOG's gulddrømme

- Men jeg hæfter mig ved, at da vi mødte ind næste formiddag, var alle fuldstændig klar i mælet om, at der var en kamp mere. Vi har tilspillet os en mulighed for at have to chancer.

- Så på den måde har vi kigget fremad, men det er klart, at vi havde håbet, at det kunne falde ud til vores fordel, når det var så marginalt.

GOG skal gøre flere ting bedre

Aalborg havde særligt succes med sit syv mod seks-spil på Sydfyn.

Dét men også andre ting skal Nicolej Krickau og GOG efter Bent Nyegaards overbevisning være bedre til at håndtere, hvis fynboerne skal vinde DM-guld.

- Der er faktisk mange ting, GOG kan gøre bedre i forhold til kampen i torsdags. Eksempelvis overtals- og undertalsspillet. Det har stor betydning, når det er så marginalt og tæt, lyder det fra håndboldeksperten, der fortsætter:

- Og så skal de være dygtigere til at modstå Aalborgs syv mod seks-spil, som var en af hovedårsagerne til, at nordjyderne slap helskindet fra Gudme.

GOG tørster efter titler, siger Krickau

Aalborg vandt senest DM-guld for to år siden, men lykkes det GOG at vinde søndag, vil det være første gang siden 2007, at klubben vinder det danske mesterskab.

Siden genstarten i 2. division efter konkursen i 2010 har den fynske klub vundet DM-bronze i 2016 og 2018.

- Vi tørster efter titler. Det er der også rigtig mange andre klubber, der gør, men vi er tættere på nu, end vi har været længe, og det kalder selvfølgelig på, at den skal have alt, hvad den kan trække, siger Nicolej Krickau.

- Klubben fortjener det sidste nøk.

Den tredje og afgørende DM-finale mellem Aalborg og GOG fløjtes i gang klokken 16.00, men allerede fra klokken 15.30 er der optakt til kampen, som vises på TV 2.