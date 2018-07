Axelsen chanceløs i stor finale: - Ingenting fungerede

Viktor Axelsen vil ikke lægge for meget i den afklapsning, han fik af japanske Kento Momota i finalen i den store turnering Indonesia Open.

- Det var en afklapsning. Både på scoren og i spillet.

Viktor Axelsen havde trods en periode med sygdom og derfor manglende træning spillet sig frem til finalen i en af sæsonens største turneringer, Indonesia Open.

Der var bare ingenting, der fungerede Viktor Axelsen

Her blev den danske verdensetter dog sat godt og grundigt på plads af Kento Momota fra Japan, der hurtigt bragte sig foran 11-1 i første sæt. Trods noget, der mindede om et comeback, tabte han sættet 21-14 - og andet sæt med 21-9.

- Jeg har ikke så meget konstruktivt at sige om kampen, for jeg synes, jeg er så langt fra at kontrollere. Det var den fortjente vinder af en kamp, som jeg ikke skal glemme. Jeg skal lære det, jeg kan, men ikke lægge for meget i den, siger Viktor Axelsen til TV 2 SPORT.

- Jeg prøver i første sæt. I andet sæt kan det godt se ud, som om jeg bliver lidt opgivende, men jeg prøver og kæmper med det. Det var bare en af de dage, hvor jeg prøver at slå lidt blødere til den, og alligevel sejler den ud.

- Der var bare ingenting, der fungerede. Det giver selvfølgelig ham selvtillid, og det gør også, at jeg lidt mister troen på det hele. Jeg gjorde, hvad jeg kunne, men jeg havde bare ikke en chance i dag.

Axelsen glæder sig dog over at være på vej tilbage i form efter sygdomsperioden for nogle uger siden.

I sin næste turnering skal Axelsen nemlig forsvare VM-titlen.

- Min træning inden turneringen har nærmest været ikke-eksisterende. Jeg har ikke fået lavet 20 procent af den træning, jeg havde planlagt. Hvis jeg kunne have solgt den for en finale, inden jeg tog af sted, havde jeg gjort det. Jeg er ikke tilfreds med min præstation i dag, men jeg er tilfreds med det hele overordnet. Jeg har gjort, hvad jeg kunne, og er blevet bedre og bedre, og vigtigst af alt føler jeg mig frisk igen, siger Viktor Axelsen.

VM spilles fra den 30. juli til 5. august og kan ses på TV 2 SPORT og TV 2 PLAY.