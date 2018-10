Axelsen har klar plan i jagten på revanche

Scenen er sat i Odense Idrætshal, når hjembyens badmintonhelt, Viktor Axelsen, onsdag aften indtager bane et i jagten på en god start ved Denmark Open, der rangerer blandt årets største turneringer.

Der kommer en masse venner og familie og kigger, og det bliver super fedt, så jeg glæder mig til at spille foran hjemmepublikummet Viktor Axelsen, badmintonspiller

Allerede tirsdag blev de første kampe afviklet, hvor der var store overraskelser imellem. Undervejs kiggede Axelsen også forbi hallen til en let træning, og her var det en tydelig fokuseret dansker, der glædede sig til at komme i gang.

- Jeg har det fint. Nu har vi fået trænet lidt, og de sidste forberedelser er ved at være forbi, så jeg er klar.

- Det er altid ekstra specielt her på hjemmebane i Odense. Der kommer en masse venner og familie og kigger, og det bliver super fedt, så jeg glæder mig til at spille foran hjemmepublikummet, sagde Viktor Axelsen.

Svær modstander i vente

På den modsatte side af nettet står verdens nummer 32, Kazumasa Sakai fra Japan, men den placering kan snyde en smule i forhold til opgøret mod Viktor Axelsen.

Danskeren har nemlig haft store problemer med at slå netop Sakai. De to har delt fire indbyrdes opgør imellem sig, men japaneren har vundet de seneste to - herunder mødet ved Indonesia Masters i slutningen af januar, hvor Axelsen måtte trække sig med en skade midt i andet sæt, der siden holdt ham ude af blandt andet All England.

- Jeg tænker faktisk, det bliver en ret svær kamp. Jeg har tabt mange gange til ham, men jeg har forberedt mig godt, så forhåbentlig kan jeg komme ind og gøre lidt mere end de sidste par kampe. Jeg har i hvert fald revanche til gode og en klar plan, slog Viktor Axelsen fast.

Sidste år sluttede Axelsens Denmark Open-eventyr i kvartfinalen, da han tabte til Kidambi Srikanth.

Du kan se Viktor Axelsens kamp onsdag aften på TV 2 SPORT eller TV 2 Play. Axelsen går formentlig på banen omkring klokken 18.30.