Axelsen kalder sin VM-lodtrækning for spændende

Viktor Axelsen mener, han skal spille rigtig godt i hele turneringen, hvis han skal genvinde sin VM-titel.

Viktor Axelsen har undgået den formstærke Kento Momota i sin halvdel ved VM i badminton.

Men ellers er store navne som Cheng Long (forsvarende OL-guldvinder), Shi Yuqi (forsvarende All England-vinder) og Lin Dan (flerdobbelt verdensmester og OL-guldvinder) i samme halvdel som danskeren.

- Det er en spændende lodtrækning men også svær. Det er næsten uundgåeligt i en så stærk turnering. Jeg synes, det ser udmærket ud. Men samtidig skal jeg spille rigtig godt for at levere et godt resultat, siger Axelsen til TV 2 SPORT.

Allerede i anden runde tror Viktor Axelsen, at det kan blive en hård kamp. Her står danskeren til at møde useedede Huang Yuxiang, som har hjemmebanefordel, fordi VM i år afholdes i Kina.

- Huang er en svær modstander. Jeg skal spille godt, og man skal altid bruge meget energi på kinesere, når de er på hjemmebane, siger Axelsen, som helst ikke vil kigge for langt frem på de mulige møder med 10. seedede NG Ka Long i tredje runde og den forsvarende OL-guldvinder Chen Long i kvartfinalen.

- Det er svært at forudse, hvad der kommer til at ske. Jeg tror, vi skal tage en dag af gangen for at se, hvad der sker. Det er en svær halvdel.

TV 2 SPORTs badmintonekspert, Jim Laugesen, er enig i, at det kræver et højt niveau igennem hele turneringen, hvis VM-trofæet skal vindes igen.

- Han undgår Momota, men det ville være løgn, hvis jeg sagde det var en god lodtrækning, når man har den olympiske mester og hjemmebanefavoritten i kvartfinalen. NG Ka Long er også en god spiller. Så det er en hård vej, hvis VM-titlen skal genvindes, siger han.

Nylige resultater har givet selvtillid

Viktor Axelsen kan glæde sig over, at hans formkurve er stigende. For bare en måned siden døjede han med sygdom og var et stykke væk fra topformen. Det fik to store turneringer i Østen ændret på.

Først var det Malaysia Open, hvor han i kvartfinalen røg ud til den senere vinder Lee Chong Wei. Bedre gik det i Indonesia Open, hvor han opnåede sit personligt bedste resultat i turneringen med en finaleplads. Det har betydet, at han fysisk og mentalt har det godt.

- Selvom jeg gerne ville have spillet bedre, så synes jeg, det har givet mig selvtillid. Jeg har aldrig spillet super godt i Jakarta, så det var et forholdsvis godt resultat for mig. Især med tanke på, at forberedelsen til de to turneringer var elendige.

- Så jeg synes, jeg har fået trænet forholdsvis godt, efter jeg er kommet hjem. Nu må vi se, om det hele flasker sig i Kina. Jeg har i hvert fald gjort, hvad jeg kunne i de her uger op til turneringen. Så skal jeg nok være klar til at gøre mit bedste, siger den forsvarende verdensmester.

I første runde møder Viktor Axelsen portugiseren Duarte Nuno Anjo. VM begynder den 30. juli.