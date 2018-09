Axelsen misser finalen - taber igen til verdensmesteren

Verdens nummer et, Viktor Axelsen, skal fortsat kigge helt tilbage til februar 2014 for at finde sin seneste - og eneste - sejr over japanske Kento Momota.

Spillernes 10. møde fandt sted ved Japan Open, hvor de var ude i en hård kamp om en plads i finalen, og den plads tog Momota sig af.

Den japanske verdensmester vandt med 21-18, 21-11. I søndagens finale møder han enten sydkoreanske Lee Dong Keun eller Khosit Phetpradab fra Thailand.

Kento Momoto gjorde i år comeback på den helt store badmintonscene, efter han i april 2016 blev udelukket af sit eget forbund for ulovlig gambling. På kort tid har han spillet sig op som nummer fire i verden.

Viktor Axelsen spillede med stor tålmodighed og gjorde kampen benhård og lang for japaneren.

Spillerne fulgtes pointmæssigt ad, men efter opholdet i første sæt, hvor Momota var foran med 11-10, gik det pludselig Axelsens vej.

Han så ud til at få skabt et afgørende hul, da han rykkede fra og kom foran 17-13, men seks japanske point i træk vendte op og ned på sættet, som Momota vandt med 21-18.

- Lad os nu se, hvor lang tid han også kan blive ved, lød ordene i pausen fra landstræner Kenneth Jonassen efter det 30 minutter lange sæt.

Momota kom stærkt ud til anden sæt og bragte sig foran med 3-0, men en tilsyneladende træt Axelsen bed sig fast, fik udlignet til stillingen 4-4 og bragte sig også foran med 8-6, før han kom ind i en rigtig skidt stime.

Momota vandt 11 af de efterfølgende 12 point og endte med at vinde sættet med 21-11.