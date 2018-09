Axelsen taber overraskende - havde problemer med at trække vejret

Viktor Axelsen var tydeligt ramt, men gav aldrig op i andenrundeopgøret af China Open mod Anthony Ginting fra Indonesien.

Til sidst blev vejrtrækningsproblemer dog en for stor mundfuld for danskeren. Han blev dermed ekspederet ud af den prestigefyldte turnering med cifrene 18-21, 17-21 til verdens nummer ti.

- Jeg har det ikke så godt. De seneste par dage har jeg haft lidt svært ved at trække vejret dybt, sagde Viktor Axelsen efter kampen.

- Tidligere i år har jeg haft astmaproblemer, og jeg troede, at det var væk, men de seneste dage har det været virkelig skidt.

Ved opholdet mellem første og andet sæt fortalte den danske verdensetter cheflandstræner Kenneth Jonassen, at han spillede med konstante vejrtrækningsproblemer.

Viktor Axelsen lod sig dog ikke slå ud og kæmpede således videre. Begge sæt endte da også med at blive tætte, selv om de faldt ud til indonesisk favør.

Spillerne fulgtes ad i starten af første sæt. Ved stillingen 13-11 i dansk favør kom Ginting dog ind i en god stime og tog seks point i træk. Axelsen formåede at udligne til 17-17, men måtte efterfølgende se indoneseren trække fra og tage det indledende sæt.

Andet sæt lignede første. Danskeren havde svært ved at finde rytmen, og spillet, der sidste år gjorde ham til verdensmester, udeblev.

Ikke desto mindre skiftede føringen flere gange. Det var desværre to fejl fra Axelsen, der endte med at give Ginting sejren. Først gav han indoneseren tre matchbolde ved at sende en bold i nettet.

Dem skulle Ginting kun bruge én af, da et krydssmash fra danskeren i den efterfølgende duel endte uden for linjerne.

Med Viktor Axelsens nederlag er Jan Ø. Jørgensen den eneste tilbageværende danske herresingle i turneringen. Han spiller senere torsdag mod den regerende OL-mester Chen Long.