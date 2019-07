Axelsen ude på ubestemt tid - melder afbud til kæmpe turneringer

Danmarks højst rangerede herresinglespiller, Viktor Axelsen, har pådraget sig skade i benet.

Det betyder, at han har meldt afbud til Super 1000-turneringen Indonesia Open, som begynder i næste uge, og Super 750-turneringen Japan Open ugen efter.

Det skriver han i et opslag på sin Instagram-profil, hvor han også slår fast, han ikke kender tidshorisonten på sin skade.

- Efter at være blevet tilset af flere specialister, er jeg blevet rådet til ikke at deltage i turneringer i øjeblikket. Jeg var lige kommet mig efter astmaproblemerne, som holdt mig væk fra European Games, og jeg var ekstremt motiveret for at komme tilbage på banen - specielt i Jakarta og Tokyo.

- Jeg er enormt skuffet og ved på nuværende tidspunkt ikke, hvor lang tid jeg er ude. Men tag det roligt, jeg vil gøre alt for at komme tilbage så hurtigt som muligt - bedre og stærkere end tidligere, skriver Viktor Axelsen.

Ekspert: Hamrende uheldigt - men rigtig beslutning

Det er to kæmpe turneringer, som Axelsen er tvunget til at trække sig fra.

Indonesia Open rangerer på højeste turneringsniveau sammen med All England og China Open. Japan Open er et niveau lige under, men den er ekstra vigtig for Axelsen, da han er sponsoreret af det japanske mærke Yonex.

Med afbuddet går han også glip af gode point til verdensranglisten. Ifølge TV 2 SPORTs badmintonekspert Jim Laugesen er det dog den rigtige beslutning.

- Det er hamrende uheldigt og noget, han har set frem til. Når han er i topform, så er han den næstbedste spiller i verden, som man så til All England. Det er kun Kento Momota, som kan slå en frisk Axelsen.

- Men selvom han går glip af point og kampe i store turneringer, så kan det være lige meget, hvis han ikke er tip-top. Førsteprioriteten skal være hans krop, understreger han.

VM kan være i fare

Næste store mål er VM i august, der i år afholdes i Basel, Schweiz. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, om Axelsen bliver klar til mesterskabet, men Laugesen håber det, for historien viser, at europæiske spillere gør det bedre, når VM afholdes i Europa. Eksempelvis vandt Axelsen VM i 2017 i Glasgow.

Viktor Axelsen meldte også fra til European Games i juni, fordi han var voldsomt plaget af astma og allergi.

Efter at have været igennem forskellige tests på blandt andet Bispebjerg Hospital valgte han at rejse til Dubai, hvor pollenniveauet ikke er lige så høj.

Her har han trænet de sidste to uger, hvor han kunne træne fuldt igennem. Lige indtil han blev ramt af sin skade i benet.