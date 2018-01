Axelsen vinder årets første titel efter dramatisk afslutning

Viktor Axelsen har vundet sin første titel i 2018 i Malaysia Masters. Lørdag blev han kåret til Årets Sportsnavn på Fyn.

Viktor Axelsen sørgede for endnu en dansk triumf, da han søndag morgen spillede finale i Super 500-turneringen Malaysia Masters.

Den danske verdensmester vandt 21-13, 21-23, 21-18 over Kenta Nishimoto, der rangerer som nummer 29 i verden.

Med sejren indledte verdensetteren 2018, hvor han slap 2017: Med en sejr.

Turneringen i Malaysia er den første store turnering i den nye struktur, hvor Super 500 kan sammenlignes med de tidligere Super Series-turneringer.

Lang duel fik stor betydning

Efter en tæt start på kampen trak Viktor Axelsen fra midtvejs i første sæt. Her vandt danskeren en meget lang duel, som så ud til at få stor betydning for sættet.

Efter pointet til 13-11 tabte Axelsen kun to bolde i resten af første sæt, som han vandt ganske overbevisende med 21-13.

- Det var vel en lang duel, der afgjorde det her sæt, spurgte kommentator Dennis Bostrup.

- Ja, og det er dét, man har kunnet se på Viktor over det sidste lange stykke tid. Før i tiden var det lidt ham, der skulle han ind og satse efter de lange dueller – men det sker ikke her, konstaterede badmintonekspert Jim Laugesen efter en eksekveringen af Axelsens første sætbold.

Udfordret af vinden

Efter sidebyttet fik Viktor Axelsen medvind, og det udfordrede ham spillemæssigt. For nogen kan de lyde sært, at der er vind i en hal. Men på grund af træk fra dørene og aircondition har der hele ugen blæst en relativt kraftig vind gennem hallen. Derfor kan spillerne på den ene banehalvdel have svært ved at styre de lange, høje bolde, fordi man hurtigt kan komme til at slå boldene ud af banen, når vinden tager fat i dem.

På grund af medvinden forsøgte Axelsen at spille lidt mere offensivt, hvor han slog boldene så meget ned som muligt. Efter lidt startvanskeligheder, hvor Nishimoto blandt andet kom på 10-6, begyndte danskerne at finde ind i et flow.

Verdensmesteren fik kontakt ved 13-13, og med 16-14 og 17-15 kæmpede han sig tættere og tættere på årets første titel.

- Han er gået lidt tilbage i det, han gjorde i går: 'Hammer mode'. Der bliver slået hårdt på det hele, og han bider i det sure æble, for det er superhårdt, konstaterede Jim Laugesen mod slutningen af andet sæt.

Med den aggressive stil spillede Axelsen sig til to matchbolde, inden han for alvor måtte bide i det sure æble. Danskeren missede nemlig mulighederne for at lukke kampen, og kort efter udnyttede Nishimoto sin første sætbold. Derfor skulle kampen ud i et tredje og afgørende sæt, hvor han vendte tilbage til den banehalvdel, hvor spillerne har modvind i stedet for medvind.

Tæt afslutning

Viktor Axelsen fik en forrygende start på tredje sæt, hvor han kom foran 4-0 og 8-3. Nishimoto viste dog en imponerende evne til at blive ved med at hænge på. Japaneren kæmpede sig op på 8-6, inden Axelsen igen trak fra.

Ved sidebyttet i tredje sæt var den danske favorit foran med 11-6, men nok engang kæmpede Nishimoto sig tilbage. Verdens nummer 29 kom helt op på 11-10.

Derfra fulgtes de to spillere nogenlunde ad, og så prøvede Nishimoto endda at komme foran. Japaneren spillede sig både på 16-15 og 17-16, inden Viktor Axelsen kæmpede sig foran med 19-17.

Efter et enkelt japansk point vandt Axelsen en skarp duel ved nettet, og derefter vandt han sin første matchbold. Tydeligt lettet sprang Axelsen ud over banden og kastede sin T-shirt ud til de jublende tilskuere.

Med turneringssejren følger en check på 26.250 dollar. Det er lige knap 160.000 danske kroner.