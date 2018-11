Ekspert og GOG-træner raser mod udvalg: - Betyder virvar og kaos

Opgøret mellem KIF Kolding og GOG, der blev spillet den 20. oktober og sluttede 23-23, skal alligevel ikke spilles om.

Disciplinærinstansen havde ellers i første omgang afgjort, at de to traditionsklubber skulle spille en ny kamp. Men nu har Dansk Håndbold Forbunds appeludvalg omstødt den beslutning, fordi de ikke anser de to regelbrud, der blev begået, som kampafgørende.

Hvis jeg sad i GOGs bestyrelse eller sportslige udvalg, er jeg slet ikke i tvivl, at jeg ville prøve at få sat lys på konsekvenserne af det her Bent Nyegaard

En afgørelse, som GOG-træner Nicolej Krickau står meget uforstående overfor.

- Det var noget helt andet, hvis det var nørkleri med reglerne, som var til debat igen. Det er det ikke i det her tilfælde. Nu er det lige pludselig et spørgsmål om, at der sidder nogle uvildige håndboldfolk – eller nogen, der ikke har meget med håndbold at gøre – som skal afgøre, om det er kampafgørende eller ej, siger Nicolej Krickau til TV 2 SPORT og uddyber:

- Jeg kender ikke udvalgene til bunds, men jeg forestiller mig ikke, at det er nogen, der har det sådan helt afgørende touch, når det kommer op i et appeludvalg, hvad der er kampafgørende eller ej. Så med alt respekt for dem - de forholder sig til deres opgave - så tror jeg bare, at vi må konstatere, at vi i GOG i hvert fald har svært ved at forstå, at der kan være forskel på de synspunkter i de to udvalg.

Håndboldekspert kritiserer dommen

Også TV 2 SPORTs håndboldekspert Bent Nyegaard kritiserer appeludvalgets omstødelse af dommen.

- Nu sidder advokater og vurderer, om der har været en kontramulighed og et brændt straffekast i de sidste seks-syv minutter af en kamp, der er fuldstændig tæt, og hvor GOG bliver frataget et mål og får en udvisning, de ikke skulle have haft.

- Det betyder virvar og kaos, for der er tale om regelbrud. Markante regelbrud, hvor der er lavet store fejl på dommersiden, får ikke konsekvenser. Vi snakker om en helt, helt tæt afgørelse i en dramatisk kamp, siger Bent Nyegaard.

De to regelbrud, der bliver behandlet i sagen, handler om en episode 51 minutter inde i kampen, hvor GOG-træner Nicolej Krickau ville lægge sit timeoutkort.

Men da Nicklas Kirkeløkke scorede umiddelbart samtidig, afleverede GOG-træneren ikke det grønne timeoutkort alligevel. Det resulterede i et underkendt mål og en to-minutters udvisning.

Appelinstansen vurderer, at der er tale om to klare regelbrud, men at de ikke er ’kampafgørende’, og derfor har de omstødt dommen.

GOG vil gå videre med sagen

Selvom sagen er blevet afgjort to gange nu, opfordrer Bent Nyegaard GOG til at tage kampen op endnu en gang.

- Hvis jeg sad i GOGs bestyrelse eller sportslige udvalg, er jeg slet ikke i tvivl, at jeg ville prøve at få sat lys på konsekvenserne af det her. Det er en alvorlig sag, og det er noget, der kan danne præcedens for fremtiden.

- Hvis jurister skal gøre det, som jeg normalt gør - nemlig at kigge på håndbold - så er der mange jobmuligheder for mig fremover, siger Bent Nyegaard.

I GOG-lejren forventer de da også at gå videre med sagen.

- I sådan en case her, hvor vi har medhold i begge vores anker på reglerne, der forventer vi selvfølgelig, at det er noget, vi skal arbejde videre med, men vi skal selvfølgelig lige have snakket sammen om hvordan og hvorledes, siger Nicolej Krickau.

DHF har ikke svaret på TV 2 SPORTs henvendelser. Vi arbejder fortsat på at få en kommentar.