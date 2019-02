Boe og Mogensen går fra hinanden

I mere end et årti har doublespillerne Mathias Boe og Carsten Mogensen været på toppen af den internationale badmintonscene. Sammen har de vundet OL- og VM-sølv samt den prestigefyldte All England-titel i både 2011 og 2015, ligesom de i flere omgange har toppet verdensranglisten.

Læs også Fynsk kontrol: Axelsen knuser sin danske træningsmakker i finale

Men nu er et langt makkerskab slut. 38-årige Mathias Boe fra Fyn og 35-årige Carsten Mogensen stopper og går hver til sit i badmintonkarrieren, når de i næste uge har spillet All England.

I stedet skal Boe fremover spille sammen med Mads Conrad, der vender tilbage til topniveau, efter han for tre måneder siden tog en pause på ubestemt tid. Carsten Mogensens fremtid ligger stadig i herredouble, hvor han skal spille sammen med Mads Kolding. Begge konstellationer effektueres efter All England.

- Den sportslige ledelse har tidligere drøftet muligheden for at sætte Conrad og Boe sammen, da vi i Thomas Cup-sammenhænge har set dem spille godt sammen. Timingen og omstændighederne har ikke været til stede tidligere, men nu er muligheden der for at prøve dem af som par, og det ser vi frem til, siger sportschef i Badminton Danmark Jens Meibom i en pressemeddelelse.

Boe rejste, og Mogensen afviste tilbud om ny makker

Beslutningen må betragtes som en lille bombe i badmintonmiljøet, selvom den kommer i en tid, hvor de danske herredoubler har store problemer med at skabe resultater som tidligere set.

Samtidig meldte Mathias Boe i slutningen af november sidste år ud, at han stoppede på landsholdstræningen i Brøndby, fordi han trængte til forandringer. I stedet ville han flytte sin træning til Dubai og Indien.

Boe slog dog dengang fast, at han og Carsten Mogensen ville fortsætte sammen, ligesom Mogensen afviste Badminton Danmarks tilbud om en ny makker, da Boe flyttede udenlands. Over for TV 2 SPORT slog han fast, at han ikke ønskede at tage imod tilbuddet, da han betegnede makkerskabet med Boe som noget unikt.

- Jeg tror stadigvæk på, det er ham, jeg skal vinde titler med, hvis jeg skal vinde flere titler, sagde Mogensen dengang.

Med Boes beslutning om at flytte til udlandet udgik deres herredouble også af Badminton Danmarks elitesatsning. Dermed har Boe og Mogensen de seneste måneder ikke fået gavn af de normale støttefunktioner som en hovedtræner, økonomisk støtte, behandling eller fast coaching til internationale turneringer.

Derudover meldte Badminton Danmarks sportschef, Jens Meibom, ud, at forbundet havde lavet en aftale med Carsten Mogensen, så han som udgangspunkt kunne fortsætte træningen på landsholdet til og med All England i år. Derefter kunne forbundet ikke garantere for et fremtidigt samarbejde.

Nu vender både Mathias Boe/Mads Conrad og Mads Kolding/Carsten Mogensen tilbage som en del af elitesatsningen i Brøndby, ligesom Boe flytter hjem igen.

Konstellationen med Mogensen og Kolding kører foreløbigt frem til sommeren 2019, fremgår det af pressemeddelelsen.

- Det bliver spændende at følge de to nye par. Samtidig er det også altid en smule usikkert at danne nye konstellationer. Vi ser derfor nu tiden an frem til sommeren 2019 med disse konstellationer, hvorefter vi kigger på kategorien igen på samme vis, som vi altid gør med alle vores doublekonstellationer i juli/august, siger Jens Meibom.