Bulldogs-profil skifter til nordjyske rivaler

Den canadiske ishockeyspiller Dale Mitchell forlader som ventet Odense Bulldogs og fortsætter karrieren i dansk ishockey og Frederikshavn White Hawks.

Der skulle kun gå 16 dage, før en af Metal Ligaens helt store spillere fik styr på sin fremtidige ishockeykarriere.

Canadiske Dale Mitchell skal de kommende to sæsoner tørne ud for Frederikshavn White Hawks. Det erfarer TV 2 SPORT.

Det er en af ligaens absolut største profiler. Han har været pointsluger gennem to-tre år, men han bliver ved med at producere, uanset hvem han spiller med Lasse Degn

Mitchell selv må ikke udtale sig i øjeblikket, skriver han i en SMS til TV 2 SPORT, men det må TV 2 SPORTs ishockeyekspert Lasse Degn gerne.

- Det er rigtig spændende og interessant for Frederikshavn, lyder det til at begynde med fra Lasse Degn.

- Kommer han op og spiller på godt hold, spiller med nogle lidt bedre spillere, så kan han blive rigtig farlig. Jeg ser det som et rigtig godt indkøb for Frederikshavn, siger ishockeyeksperten.

Økonomien kostede stjernen

Grundet dårlig økonomi var Odense Bulldogs nødsaget til at give afkald på sin stjernespiller gennem fire år, men nu har Mitchell altså sin fremtid på plads.

Dale Mitchell blev grundspillets topscorer i både 2016 og 2017. Han nåede 215 kampe for fynboerne, hvor han lavede 284 point.

I denne sæson nåede Odense Bulldogs frem til 1/8-finalerne, mens Frederikshavn White Hawks' sæson sluttede efter kvartfinalerne.

Det betød et farvel til cheftræner Mario Simioni, og siden hen har også assisterende træner Markus Karlsson forladt den nordjyske klub for at blive ungdomstræner i moderklubben Färjestad.

