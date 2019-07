Dansk målmandsveteran vender tilbage til GOG

En gammel kending vender tilbage til GOG i den kommende sæson.

Det drejer sig om målmanden Søren Haagen, der skifter på en etårig kontrakt fra Ribe-Esbjerg.

- Det bliver rigtig spændende og sjovt. Jeg glæder mig til at skulle spille med om medaljer og spille Champions League. Det er jo ved at være en del år siden, jeg sidst gjorde det. Jeg håber, vi kan gøre det lige så godt, som GOG gjorde det i den forgange sæson, siger Søren Haagen til klubbens hjemmeside.

45-årige Haagen har tidligere spillet otte sæsoner for GOG, hvor han startede sin seniorkarriere i 90'erne, og han har både repræsenteret klubben før og efter, han indstillede karrieren mellem 2004 og 2014 grundet sygdom.

Skiftet glæder GOG's direktør, Kasper Jørgensen, der ser frem til at få målmanden tilbage mellem stængerne i Gudme.

- Det er en rigtig erfaren klubmand, der vender tilbage til GOG, og det er jeg rigtig glad for. Søren Haagen har både været spiller og træner i klubben, som han kender ud og ind. Han har de seneste sæsoner vist, at han stadig kan være med på højeste niveau på banen, siger GOG-direktøren.

- Samtidig kan han være med til at bringe den for os så vigtige GOG-kultur videre til de yngre spillere, så vi ser frem til at få ham tilbage på ligaholdet.

Foruden Ribe-Esbjerg har Søren Haagen også spillet i KIF Kolding og Mors-Thy, og før han indstillede karrieren spillede han også tre sæsoner i tyske Flensburg-Handewitt mellem 1998 og 2001.

Søren Haagen har vundet flere danske mesterskaber og pokaltitler med GOG, og han var også med til at spille Europa Cup-finale mod FC Barcelona tilbage i 1995.