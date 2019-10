Denmark Open-finale afbrudt af evakuering

Da en dramatisk damedoublefinale ved Denmark Open skulle afgøres i tredje sæt, opstod der en anden form for drama.

Da den sydkoreanske duo Baek Ha Na og Jung Kyung Eun skulle til at serve ved stillingen 7-6, kom der er en melding over højttalerne, som afbrød spillet.

Som følge af en nødsituation blev alle nemlig bedt om at forlade Odense Idrætshal.

- Det har jeg simpelthen ikke set ske i en kamp før, sagde TV 2 SPORTs badmintonkommentator Dennis Bostrup.

Læs også Sportschef godkender akkurat dansk indsats i Denmark Open

Alvoren lod dog ikke rigtig til at gå op for spillerne, der blev på banen og gjorde klar til at spille videre.

Dommeren stoppede dog kampen, steg ned fra sin stol, og så forlod spillere såvel som tilskuere hallen.

Afbrudt på matchbolden

Efter få minutter fik folk lov til at komme ind i igen. Via højtalerne i hallen blev der fortalt, at det var en popcornmaskine i forhallen, som havde forårsaget brandalarmen. Den var nu blevet afmonteret.

Efter 13 minutters spilstop kunne Baek Ha Na og Jung Kyung Eun igen fortsætte deres finale mod Chen Qingchen og Jia Yifan.

Læs også - Jeg er pissehamrende sur, siger Axelsen

Ved stillingen 20-15 til koreanerne skete det så igen. Spillere og tilskuere blev bedt om at forlade hallen på grund af en nødsituation. Men inden folk var helt ude, blev den afblæst igen.

Kort efter kunne koreanerne afgøre det på deres første matchbold.

- Det var lidt pinligt, for brandalarmen begyndte, hver gang vi var på sejrskurs, lød det med et smil fra Jung Kyung Eun til TV 2 SPORT.

Hun og makkeren vandt finalen med 9-21, 21-19, 21-15.