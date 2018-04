- Det har ikke set kønt ud, siger Pytlick om pludselig spurt

Jan Pytlick løb alt, hvad han kunne for at tage timeout i slutspilskampen mellem Odense og Viborg HK.

Han havde travlt, Jan Pytlick. Meget travlt.

Kort før pausen satte Odense-træneren pludselig i løb, da hans mandskab mødte Viborg HK søndag aften. Pytlick ville være helt sikker på, han kunne nå at smide sit grønne timeoutkort, mens Odense stadig havde bolden.

- Det har ikke set kønt ud, kunne jeg forestille mig, siger Jan Pytlick om episoden, hvor han løb så hurtigt, at han faktisk ikke fik timeout-kortet med i første omgang.

Selv vil træneren dog ikke prale med nogen supertid på en 100 meter.

- Det går langsomt. Men lige der syntes jeg, at jeg nærmest kunne nå dommerbordet i to spring. Jeg kunne godt mærke, mine lægge spændte lidt op. Men det var det eneste, lyder det fra Jan Pytlick.

Respektløst at udråbe Odense som DM-favorit

Episoden var ikke kun underholdende for TV 2 SPORTs kommentatorer. Den viser også, at Jan Pytlick kæmper indædt for at få det maksimale ud af sit stjernebesatte hold. Selv i boldbesiddelse med en føring på 12-9 og 26 sekunder tilbage af første halvleg skal alle optimeringsmuligheder udnyttes.

- Jeg synes stadig, der er mange ting, der kan forbedres. Vores forsvar står bedre, og vores kontrafase er blevet klart skarpere over de seneste to måneder. Vi spiller også nogle fine angreb, men der er stadig noget at ’gå på’, siger Jan Pytlick, der ikke anerkender eksperternes spådomme om at Odense Håndbold er klar favorit til at vinde Danmarksmesterskabet.

- Jeg tænker, det er respektløst over for de andre. Jeg synes, der er så mange gode hold. Randers får måske svært ved at hænge på, men de øvrige hold kan komme i semifinalen alle sammen. Alle kan gå efter guldet – men vi håber selvfølgelig, at vi kommer dertil. Men der er lang vej.

Takket være spurten i første halvleg nåede Jan Pytlick at sætte et sidste angreb op inden pausen. Viborg brugte dog også timeouten fornuftigt, og da gæsterne besluttede sig for at gå op i et enormt offensivt forsvar, fik Odense ikke scoret mere i første halvleg.

Odenseanerne kan dog glæde sig over, at de vandt kampen med 25-20. Resultatet betyder, at Odense topper slutspillets Gruppe 2 med fem point efter to kampe.

Silkeborg-Voel og FC Midtjylland har tre point på anden- og tredjepladsen, mens Viborg HK ligger sidst med nul point.