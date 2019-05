Det ’vil betyde alt’ for GOG-profil at føre stolt historie videre

Der var engang en storklub, der hed GOG. Klubben opstod i 1973, og 14 år senere rykkede den op i landets bedste række på herresiden.

Det er en kamp, vi går ind til for at vinde. Det vil betyde alt, og det vil være noget, der også lige kunne give et ekstra klip i al den historie, som GOG har. Lasse Møller, GOG-spiller

Derfra gik det stærkt for fynboerne, der i første ligasæson vandt DM-sølv. Faktisk lykkedes det holdet at hente hele 20 DM-medaljer i de første 21 sæsoner – syv af guld, otte af sølv og fem af bronze.

- Man bliver selvfølgelig stolt af klubben – også når man er vokset op her.

- Det betyder rigtig meget. Det er noget, der gør en rigtig stolt. Det er en arv, man tager med sig, fortæller GOG-spilleren Lasse Møller, der er en klubbens nuværende store profiler.

Læs også GOG taber og må ud i tredje semifinale

I mange år var GOG altså lig med medaljer, landsholdsspillere og stor succes, men lykken skulle vende.

For nok var klubben rig på medaljer, men på bankkontoen kneb det mere. I 2010 fastslog skifteretten, at GOG var gået konkurs. Derfor blev de sejrsvante fynboer tvangsnedrykket til 2. division.

Tilbage på den store scene

Nu befandt klubben sig pludselig i landets tredjebedste række, efter de i mange år havde været en fast del af dansk tophåndbold. Men GOG var fast besluttet på at tage arbejdshandskerne på og vende tilbage.

Forventningerne fra folk omkring klubben er noget andet lige pludselig, også fordi nu har vi stået i en semifinale. Det er tredje gang efter konkursen, vi står der. Lasse Møller, GOG-spiller

Tre sæsoner senere kulminerede det for den sydfynske klub, der sikrede sig oprykning til landets bedste række. Men oprykningen blev ikke endestationen.

I 2016 fik de gulblusede første mulighed for at komme i DM-finalen efter konkursen, men tabte til Team Tvis Holstebro. I stedet blev det til fynsk DM-bronze.

I 2018 spillede de for anden gang for at komme i den første DM-finale efter konkursen, men igen måtte de se sig slået – denne gang af Skjern. Igen hentede fynboerne bronze.

Comebacket på den store scene og de mange pokaler i pokalskabet kan fynboerne ikke se bort fra.

- Selvfølgelig fylder det noget rent mentalt, så vi kan ikke bare sige: ”Det skal ikke fylde noget”. Vi er nødt til at arbejde aktivt med, hvad vi sætter i stedet for. Når vi skal sige, hvad vi sætter i stedet for nervøsitet, der sætter jeg aggressivitet, fortæller GOG-træner Nicolej Krickau.

Læs også GOG vinker farvel til kæmpetalent i 2020

I dag skal GOG så for tredje gang forsøge at spille sig i DM-finalen - nu ni år efter konkursen. Derfor bliver det spændende, om tredje gang bliver lykkens gang i eftermiddag.

- Forventningerne fra folk omkring klubben er noget andet lige pludselig, også fordi nu har vi stået i en semifinale. Det er tredje gang efter konkursen, vi står der, fortæller Lasse Møller og tilføjer:

- Det er en kamp, vi går ind til for at vinde. Det vil betyde alt, og det vil være noget, der også lige kunne give et ekstra klip i al den historie, som GOG har.

Om GOG-spillerne lever lykkeligt til sæsonens ende, eller om de må nøjes med endnu en kamp om bronze, bliver afgjort torsdag eftermiddag, hvor holdet møder Skjern – en kamp, du kan se direkte på TV 2 klokken 16.00.