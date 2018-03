Ekspert: OB har mere gavn af at tabe

Alt er stadig på spil i midten og i bunden af Superligaen inden sidste spillerunde. Dog er sejre måske ikke at foretrække for alle klubber.

Efter søndagens sidste spillerunde i grundspillet i superligaen bliver holdene fra nummer 7 til 14 inddelt i to puljer. Og her er der store fordele af hente, hvis man kommer i 'den rigtige pulje'.

Derfor er der flere Superliga-hold som med fordel kan tabe, hvis de skal et positivt udgangspunkt, inden de går turneringens afgørende fase. Dette er vurderingen fra TV 2 SPORTs fodboldekspert Kasper Lorentzen inden de sidste kampe i grundspillet, der alle bliver spillet på samme tid søndag.

Hvis Sønderjyske og OB bliver nummer otte og ni, vil de komme i pulje med Lyngby og Randers, som har haft problemer på og uden for banen her i foråret, og de tager derfor ikke mange point med til puljerne.

De to bedst placerede i de to puljer møder hinanden over to kampe, og det vil i givet fald være OB og Sønderjyske fra den ene pulje. Den endelige syvendeplads vil så en kamp mod Superligaens tredjeplads i kamp om en playoff-plads til Europa League.

- De kan ikke blive indhentet af AGF og Silkeborg, da de har en dårligere målscore. Der er faktisk noget at hente for dem, hvis de bliver nummer otte eller ni, da de kan nå at få den her syvendeplads i sidste ende. De kan ikke nå noget med en sjetteplads, siger TV 2 SPORTs fodboldekspert Kasper Lorentzen.

- Der er ingen tvivl om, at OB og Sønderjyske i min optik vil have mere gavn af at tabe. De vil ligge så godt, at de ikke vil komme i nedrykningsfare, men vil spille med om den her syvendeplads, der giver en europæisk mulighed.

Alt dette kræver dog, at OB og Sønderjyske skal tabe og måske endda med vilje. Sidstnævnte mulighed ser Kasper Lorentzen som nærmest umuligt.

- Jeg ved ikke, hvordan man gør det, men i og for sig kan det godt betale sig at tabe for dem. Det vil helt klart positionere dem bedre. Men igen skal du risikere ikke at vinde, men hvem kan tabe med vilje?

Superliga-chefer: - Vi går efter at vinde

OB møder Randers på udebane i sidste spillerunde, imens Sønderjyske skal på besøg i Herning hos FC Midtjylland.

Selvom det måske på længere sigt vil være en fordel for begge klubber at tabe disse opgør, er det absolut ikke noget, der er på tale eller blevet gjort tanker omkring.

- Vi går efter top-seks, og det har været vores målsætningen hele vejen. Hvis vi kan nå den, så går vi efter det. Lige nu har vi fokus på at vinde vores fodboldkampe og vinde så mange som muligt. Heri ligger den målsætning, som vi har sat os inden sæsonen, og det er i at komme i top-seks, sagde OBs sportsdirektør Jesper Hansen tidligere på ugen.

Og samme holdning har de hos Sønderjyske.

- Vi vil forsøge at spille efter top-seks-placeringen, da SønderjyskE er en vinderklub. Vi vil prøve at opnå så meget som muligt. Hvis vi ikke kommer i top-seks, kan vi højst nå en syvendeplads, men hvis vi kommer i top-seks kan vi nå en femteplads også, siger SønderjyskE-sportschef, Hans Jørgen Haysen.

Kasper Lorentzen erkender dog også, at der er noget prestige i at komme med i Superligaens mesterskabsspil. Samtidig vil en mulig nedrykning også blive sat ud af spil, og det vil give noget ro.

- Det er en målsætning og en hvilepæl for mange af dem at være i top-seks i Danmark. Der er også en lettelse og frihed i at være i top-seks, hvor klubberne så ikke er i fare for at rykke ned, siger Kasper Lorentzen.

I bunden kan det også betale sig at tabe

Det er ikke kun omkring top-seks, hvor der kan spekuleres i nederlag. I bunden af Superliga-tabellen ligger Lyngby, Randers og Helsingør med betydeligt hul til de øvrige hold i tabellen.

FC Helsingør ligger i øjeblikket sidst, og som gruppeinddelingen er, så ender nummer 14 i modsatte gruppe som nummer 12 og 13, som i dette tilfælde er Randers og Lyngby. Helsingør vil, som det ser ud lige nu, ende i gruppe med nummer 10 og 11, som der vil være et stort hul op til.

Dermed vil Helsingør med sikkerhed møde enten Randers eller Lyngby i playoff-kampene, da de får svært ved at hente de to andre hold i en pulje.

Helsingør får besøg af FC Nordsjælland på hjemmebane i sidste spillerunde.