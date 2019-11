En kæmpe begmand til projektet ’Odense Håndbold’, siger ekspert om opsigtsvækkende skifte

- For mig er Mette Tranborg – trods sin skade – den mest attraktive håndboldspiller i Danmark.

Så klar i spyttet er TV 2 SPORTs håndboldekspert Bent Nyegaard, når det handler om den korsbåndskadede højreback.

Læs også Landsholdsprofiler forlænger med Odense Håndbold

Dermed antager håndboldeksperten også, at hun har været blandt de mest eftertragtede spillere med kontraktudløb i sommeren 2020. Og derfor er skiftet internt fra Odense Håndbold til Team Esbjerg i den danske håndboldliga ekstra markant.

- At hun nu skifter fra Odense Håndbold til Team Esbjerg, er et scoop af dimensioner for vestjyderne, men tilsvarende er det jo en total nedtur for Odense Håndbold, siger Bent Nyegaard.

- I en opbygning af det her danske storhold, som man har villet i Odense, så er det her selvsagt et kolossalt tab. At måtte afgive den spiller, der kan blive mest attraktiv blandt alle kvindehåndboldspillere i løbet af de næste tre til fem år, og så til en direkte konkurrent, er naturligvis en kæmpe bet, fortsætter han.

En kritik af det, der foregår i Odense

Mette Tranborg understregede selv i forbindelse med offentliggørelsen af skiftet, at hun har været meget glad og tilfreds med sin tid i Odense Håndbold – men fremhæver to faktorer som afgørende for sit valg af Team Esbjerg.

- Der er to ting, der betyder meget for mig: At vinde en masse kampe og titler, men det er også vigtigt for mig, at der er plads til udvikling.

- Det er mit indtryk, at det også er en naturlig fokus på udviklingsdelen i Team Esbjerg, og det har været rigtig vigtigt for mig, siger Mette Tranborg til TV 2 SPORT.

Den skadede landsholdsspiller vil især gerne udvikle sit offensive spil.

- Det ender alt andet lige i en kritik af det, der foregår i Odense. Det kan ikke være anderledes, mener Bent Nyegaard.

Velovervejet og fornuftig beslutning

Håndboldeksperten roser samtidig højrebackens beslutning om at blive i Danmark, selvom hun havde attraktive tilbud fra udenlandske klubber.

- Jeg synes, det er en meget, meget velovervejet, fornuftig og moden beslutning.

Læs også Odense jagter erstatning for knæskadet Tranborg

- Især fordi, hun får brug for noget tid til at bygge op igen, når hun vender tilbage efter sin korsbåndsskade, siger Bent Nyegaard.

- Det er der ingen grund til at gøre i Györ, Rostov Don eller hvor hun nu kunne være taget hen. Det er den helt rigtige beslutning at blive hjemme i et godt træningsmiljø, fastslår han.

Mette Tranborg skifter til Team Esbjerg til sommer næste år.