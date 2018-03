- Eriksen er blandt de ti bedste i verden, siger Hareide

Den danske landstræner hylder fynske Christian Eriksen og mener, at han hører til i verdenstoppen.

Landstræner Åge Hareide er i gang med forberedelserne til VM-slutrunden, som bliver spillet i Rusland til sommer.

Tirsdag formiddag udtager han truppen til to testkampe i marts. Det sker efter en rundrejse i Europa, hvor han ser på danskerne, der er i spil til at få en plads i VM-truppen. En af dem, som med allerede er sikret deltagelse, er Tottenham-spilleren Christian Eriksen.

Han havde en afgørende fod med i spillet, da Danmark kvalificerede sig. Efter et 0-0-resultat på hjemmebane i Parken var et Eriksen-hattrick i Irland med til at sikre, at Danmark vandt 5-1 samlet.

Den danske landstræner er yderst tilfreds med sin danske stjerne og med den form, som han viser i sin engelske klub Tottenham i øjeblikket.

- Jeg rangerer Christian Eriksen i blandt i de 10 bedste spillere i verden. Vi ser både i træning og i kamp, hvor effektiv han er. Han er fantastisk til at flytte bolden og lægge den til rette til næste spiller, som kan aflevere eller skyde, siger Åge Hareide i NRK P3's fodboldpodcast 'Heia Football'.

- Han er god i afslutningsfasen, men også god til at se, hvor andre befinder sig. Jeg tror, at han har flueøjne, så han kan se hele vejen rundt. Han er den mest fantastiske, herlige gut og er enhver træners drøm. Der er mange personlige træk, der er fantastiske hos Christian.

Den offensive midtbanespiller er dog ikke den eneste, som Åge Hareide vil fremhæve på det danske landshold.

- Der er spillere som Pione Sisto, der spiller i Celta Vigo. Derudover har vi Nicolai Jørgensen i Feyenoord, Thomas Delayney i Werder Bremen, Simon Kjær, der spiller i Sevilla, og en højreback i Henrik Dalsgaard, som spiller rigtig godt, hvis han er frisk. Så er der selvfølgelig også Kasper Schmeichel i Leicester, siger Åge Hareide i NRK's fodboldpodcast.

Danmark er kommet i pulje med Peru, Australien og Frankrig. Danmark spiller første kamp mod førstnævnte den 16. juni.