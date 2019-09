Får hårdeste straf i nyere tid efter slag mod liggende Odense-spiller

Det bliver ikke til mere ishockey for Frederikshavn White Hawks' Kristian Jensen, før vi runder den 1. december.

Sådan lyder afgørelsen fra Disciplinærudvalget for Metal Ligaen, der søndag er kommet til en strafudmåling. Det betyder, at det er 17 ligakampe, som Kristian Jensen må stå udenfor. Den hårdeste straf i nyere tid i dansk ishockey.

Den nordjyske angriber tildelte i fredagens opgør mod Odense Bulldogs en liggende Lucas Bjerre Rasmussen et slag i hovedet, da Odense-spilleren lå på isen uden en hjelm.

Slaget efterlod Lucas Bjerre Rasmussen bevidstløs. Han måtte derefter på hospitalet, hvor han tilbragte natten under observation. Lørdag blev han udskrevet men stadig med voldsom hovedpine efter hjernerystelsen.

Begrundelsen for karantænen

Ved strafudmålingen er der blevet indgivet forklaring fra kampens dommer, ligesom Frederikshavn White Hawks er kommet med et partsindlæg. Desuden har udvalget set på video fra hændelsen.

Udvalget har på den baggrund kategoriseret Kristian Jensens handling i fredagens kamp som hensynsløs og uden fortilfælde.

Ved udmåling af karantænen oplyses det, at der Disciplinærudvalgets side er blevet lagt vægt på følgende:

I starten af episoden bliver Kristian Jensen skubbet omkuld bagfra af Odense-spilleren (formildende)

Kristian Jensen initierer et slagsmål ved at vælte sin modspiller voldsomt omkring på isen ved hjælp af et halsgreb udført bagfra (skærpende)

Idet begge spillere falder til isen, mister Odense-spilleren sin hjelm og ligger dermed med ubeskyttet hoved. Videoen viser Kristian Jensen kiggende ned mod Odense spilleren, og det må derfor konkluderes at han – objektivt set – må have konstateret/skulle have konstateret, at Odense-spilleren var ubeskyttet og sårbar (skærpende)

Kristian Jensen slår først én gang til Odense-spillerens ubeskyttede hoved og ligger derefter an til endnu et slag, inden han bliver fjernet af kampens dommere (skærpende)

Forseelsen begås efter spillet er stoppet og mod en modspillers hoved (skærpende)

Endvidere lyder det i dommen:

"Selvom man bliver provokeret – som her ved at blive skubbet omkuld bagfra – så har man som spiller ansvaret for, at den modreaktion, der kommer, som et absolut minimum er proportional.

Dette var ikke tilfældet her.

Handlingen er i sin helhed et udtryk for mangel på respekt for sine direkte modspillere, har intet med sport at gøre og sætter ishockeysporten i miskredit."

Karantænen er tidsbestemt - til den 1. december - og gælder alle kampe under DIU. De 17 ligakampe er det antal, som Frederikshavn White Hawks har programsat fra dags dato til den første dag i december.

Frederikshavn vandt kampen over Odense med 2-0.