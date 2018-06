Forlader Odense efter graviditet: - Det har været hårdt fysisk og psykisk

Stine Svangård forlader Odense Håndbold og skal i den kommende sæson spille for franske Le Havre.

Vicemestrene fra Odense Håndbold må til den kommende sæson undvære en rutineret bagspiller i form af 33-årige Stine Svangård.

Den fynske spiller har allerede i denne sæson øvet sig på at spille uden Svangård. I denne sæson har hun nemlig været gravid, og bagspilleren vendte først tilbage mod slutningen af sæsonen, hvor hun svært ved at få regelmæssig spilletid.

- Det har været hårdt at vende tilbage til holdet efter min graviditet – både fysisk og psykisk – hvor jeg gik fra at have meget spilletid til ikke at have så meget spilletid, siger Svangård i Odense Håndbolds pressemeddelelse.

Nu ser hun frem til at tage næste skridt i sin karriere, som bliver i franske Le Havre, der i denne sæson rykkede ned i Frankrigs næstbedste række.

- Det sitrer næsten helt i maven, når jeg tænker på at skulle afsted. Jeg har jo været i Frankrig før, og dengang skulle jeg kun tænke på mig selv.

- Jeg glæder mig til at komme til en ny klub, hvor jeg kan vise lidt mere af mig selv og udvikle mig yderligere som håndboldspiller, siger hun.

Svangård har spillet i Odense i tre år og har været en stor del af klubbens vej mod toppen af dansk håndbold. Cheftræneren for Odense Håndbold, Jan Pytlick, er heller ikke i tvivl om hendes værdi for et hold.

- Udover at Stine er en dygtig håndboldspiller, er hun også med til at skabe holdfølelse. Hun er fantastisk til at kitte holdet sammen, og det gælder både på og udenfor banen. Jeg ønsker hende alt mulig held og lykke i fremtiden, siger Pytlick.

Stine Svangård har skrevet en kontrakt på to år i det franske.

