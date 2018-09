Fynbo skuffede ved VM: - Det var ikke min bedste enkeltstart

Den tredobbelte danmarksmester i enkeltstart, Martin Toft Madsen, fik en hovedrolle undervejs i enkeltstarten ved VM i landsvejscykling.

Da danskeren rullede over stregen efter de 52,5 kilometer, gjorde han det nemlig hele 44,76 sekunder hurtigere end den foreløbigt hurtigste tid og kunne derfor tage plads i dagens 'hotseat', der er forbeholdt rytteren med den hurtigste tid.

- Det var sjovt, det har jeg ikke prøvet før. Det er jo en af fordelene ved at starte tidligt, at man har lidt bedre mulighed for at komme i hotseat, fortæller Martin Toft Madsen til TV 2 SPORT.

Da favoritterne begyndte at krydse målstregen en times tid senere, begyndte Toft samtidig at dumpe ned i tabellen, men sluttede stadig på en 10.-plads.

- Det er jeg helt tilfreds med. Målet var i første omgang at blive bedre end 13.-pladsen fra for to år siden og måske lige snige mig i top-10. Det lige lykkedes i dag, så det er jeg rigtig godt tilfreds med.

- Jeg troede, jeg kunne køre en lille smule hurtigere på stigningen, men det så ikke ud som om, jeg tabte ret meget på stigningen, så den har nok bare været hård, fortæller Martin Toft.

Året VM-enkeltstart var nemlig særligt kendetegnet ved en krævende stigning midtvejs på ruten, hvor rytterne i løbet af få kilometer skulle passere 600 højdemeter.

Og mens den danske tempospecialist ikke led meget mere end konkurrenterne undervejs, var det anderledes for løbets anden dansker, fynske Søren Kragh Andersen.

- Den var hård og lang. Jeg kunne ikke finde rytmen op ad bakken. Det var ikke min bedste enkeltstart, men det var meget godt at prøve at køre sådan en lang en.

Sunweb-danskeren havde inden VM kun kørt enkeltstart i forbindelse med etapeløb, hvor man allerede er godt brugt i benene.

Og efter onsdagens enkeltstart havde han stadig svært ved at forklare, hvorfor det var vanskeligere at komme igennem en såkaldt 'restitueret enkeltstart', siger Søren Kragh.

- Det ved jeg ikke endnu, men jeg havde i hvert fald ikke lige så gode ben, som jeg havde i Touren eller i Schweiz Rundt. Nu skal jeg hjem og kigge på filerne (data fra løbet, red.), og så bliver jeg forhåbentligt bedre i fremtiden, fortæller han.

Søren Kragh Andersen sluttede på 18.-pladsen ud af i alt 61 ryttere på VM-enkeltstarten.