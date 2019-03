Fynsk cykelrytter trækker sig fra årets første klassiker

Søren Kragh Andersen viste gode takter i sæsonens første løb, da han blev nummer to i etapeløbet Volta ao Algarve.

Det portugisiske løb kommer dog med en pris for Team Sunwebs danske rytter, da han er blevet ramt af sygdom efterfølgende. Det har tvunget ham til afbud til årets første klassikerløb, Omloop Het Nieuwsblad.

- Jeg er virkelig trist over ikke at være der til at hjælpe Michael Matthews og holdet i weekenden. Jeg glædede mig til at være med, især efter løbet i Portugal, som gik rigtig godt for mig, siger Søren Kragh til holdets hjemmeside.

- Det er uheldigt, men jeg kommer stærkere tilbage, og forhåbentlig er jeg tilbage i Belgien i slutningen af marts.

I slutningen af marts og starten af april ligger der flere belgiske endagsklassikere, herunder monumentet Flandern Rundt.

Søren Kragh Andersen debuterede sidste år i verdens største cykelløb Tour de France, hvor han i flere dage kørte i løbets hvide ungdomstrøje.

I 2018 vandt han endagsløbet Paris-Tours og en etape i Schweiz Rundt.

Omloop Het Nieuwsblad blev sidste år vundet af danske Michael Valgren.