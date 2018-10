Fynsk ligaprofil er færdig resten af året og misser VM

Han var udtaget til den sidste landsholdstrup før januars VM i Danmark og Tyskland, men nu har en knæskade sat Lasse Møller ud af spillet resten af året.

GOG-profilen, der med 46 mål i sæsonen er nummer tre på topscorerlisten, blev båret fra banen i kampen mod Lemvig-Thyborøn den 7. oktober, og scanninger har vist, at det midterste ledbånd i knæet er beskadiget.

Det skriver GOG i en pressemeddelelse, der også slår fast, at han ikke kommer i spil til VM-slutrunden.

- Vi sidder med en noget ambivalent følelse lige nu. Vi er selvfølgelig kede af, at Lasse ikke kan spille resten af året, men samtidig er vi lettede over, at skaden ikke er værre, siger cheftræner i GOG Nicolej Krickau.

Det var nemlig frygtet, at der var tale om en korsbåndsskade, som havde betydet en endnu længere pause.

22-årige Lasse Møller er et af de største talenter i dansk håndbold lige nu og har spillet en stor rolle i GOG's placering som nummer et i ligaen, hvor han inden sin skade var topscorer.

- Jeg er selvfølgelig glad for, at det ikke er værre, men jeg er ærgerlig og ked af, at jeg ikke kan spille med mine holdkammerater de næste måneder, siger Lasse Møller i pressemeddelelsen.

- Jeg er sikker på, de nok skal klare det uden mig. Det så vi jo mod Århus, så nu vil jeg fokusere på min genoptræning og gøre alt for at komme stærkt tilbage.

I fredags slog GOG Århus Håndbold med 32-24 og cementerede førstepladsen i ligaen uden Lasse Møller.

GOG har et point ned til Bjerringbro-Silkeborg på andenpladsen og to point til Aalborg på tredjepladsen.

- Vi fik et godt afsæt fredag aften, hvor vi spillede en god kamp og vandt over Århus Håndbold uden Lasse. Så vi skal nok klare os uden ham resten af året, og så glæder vi os til at få ham tilbage i den gule trøje i det nye år, siger Krickau.

Han og klubben håber, at Lasse Møller er tilbage på banen i februar næste år.