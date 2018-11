Fynsk triatlet er gravid - stiller op til ironman om to uger

Fynske Michelle Vesterby er gravid i 15. uge, når hun stiller op til ironman i Mexico i midten af november.

- Jeg har både snakket med min læge og med min jordemoder, og de bekræfter begge to, at jeg ikke kan skade barnet ved at dyrke fysisk aktivitet på det niveau. Der er aldrig nogen, der har aborteret ved at dyrke motion, siger hun.

I øjeblikket er Vesterby i gang med de sidste forberedelser til det vigtige løb i Mexico, som hun stiller op til for at vinde. Derfor er forberedelserne intensiveret til dagligt at være 4-5 timers træning på cyklen, en times løb og en god, lang svømmetur.

Det er de, selvom hun er begyndt at mærke de første tegn på graviditeten.

- Jeg kan da godt mærke, at bukserne begynder at stramme, og trøjerne gør det samme. Jeg kan godt mærke en ekstra træthed, men så får jeg en ekstra times søvn om aftenen, siger hun.

Alligevel føler hun, at hun har været forskånet i den første tid.

- Jeg har jo læst alle mulige skrækhistorier på nettet og hørt fra folk om kvalme og træthed. Og alle de her symptomer har jeg heldigvis været foruden her i de første uger af min graviditet, siger hun.

Planlagt graviditet

En sejr ved den ironman, som Michelle Vesterby stiller op til i Mexico, vil give hende en direkte billet til VM på Hawaii i 2019, som lige nu er det helt store mål for triatleten.

Jeg vil blive nødt til at lytte endnu mere til min krop, end jeg tidligere har gjort, for der er ingen tvivl om, at barnet vil have første prioritet Michelle Vesterby, triatlet

Derfor kan det virke til, at graviditeten kommer ubelejligt i forhold til de sportslige mål. Men det er lige modsat. For graviditeten er planlagt.

- Der har selvfølgelig været mange overvejelser, omkring hvornår jeg skulle blive gravid i min karriere. Skulle jeg have gjort det tidligere, eller skulle jeg bare gøre det senere og så sige, at nu var det dét. Men jeg ser faktisk rigtig meget frem til at have det næste kapitel, som bliver at kombinere den her elitesportskarriere, samtidig med at jeg skal være mor, siger hun.

Det stiller dog ekstra store krav til Michelle Vesterby, når hun presser sig selv fysisk.

- Jeg vil blive nødt til at lytte endnu mere til min krop, end jeg tidligere har gjort, for der er ingen tvivl om, at barnet vil have førsteprioritet, siger hun.

Og der får hun brug for al den rutine, den 35-årige triatlet har tilegnet sig i sin karriere.

- Jeg bliver nødt til at satse og gå derud, hvor jeg kan mærke, om det er en god smerte, eller om det er en dårlig smerte. Der er jeg heldigvis så professionel, fordi jeg har dyrket sporten, at jeg ved, hvad jeg skal reagere på, siger hun.

Må ikke tage for meget på

Hvis planen om at kvalificere sig til VM lykkes, så bliver det endnu en hård kamp for Michelle Vesterby, der til VM også vil gå efter en topplacering.

- Hvis jeg tager 20-30 kilo på i forbindelse med min graviditet, så er det umuligt at blive klar til VM, siger hun.

Derfor er det med ikke at spise for meget, selvom graviditeten kan give ekstra stor appetit.

Her får hun dog hjælp fra sin kæreste, som også er triatlet, og som er klar til at tage orlov, for at hendes mission kan lykkes.

- Jeg har et bagland, der virkelig bakker mig op omkring det. Jeg har forældre, der bor lige rundt om hjørnet, og jeg har en mand, som også bakker mig op i forhold til at fortsætte min karriere, så det er muligt at gøre de her to store ting, siger hun.

Men hvis det skal lykkes, så ved hun også godt, at der er nogle ting, der er ude af hendes hænder.

- Hvis tingene flasker sig, og man får et nemt barn og en nem graviditet, så er der ingen tvivl om, at den her plan nok skal lykkes, siger hun.