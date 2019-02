Fynske Anja Andersen fylder 50 år: - Hun havde fortjent at være med i mange flere år

Få har sat så stort et aftryk på en sport, som Anja Andersen har formået.

Fredagens 50-årsfødselar har som spiller og træner udvidet håndboldens rammer, både på godt og på ondt.

Med guldmedaljer ved OL, VM og EM har Anja Andersen vundet alt, hvad en håndboldspiller kan vinde på sit landshold. På klubsiden triumferede hun som træner, da hun førte Slagelse fra den næstbedste række til toppen af Europa. Under navnet Slagelse Dream Team vandt klubben Champions League tre gange på fire sæsoner.

Man er nødt til at lade være med at lade sig påvirke af andre Anja Andersen

Og så var der alle detaljerne. De uforglemmeligt frække detaljer, som da hun hoppede ind over stregen i en landskamp og fingerede et skud mellem benene, inden hun kastede bolden hen over hovedet på sig selv og målmanden, mens hun havde ryggen til mål.

Eller da hun smadrede bolden i jorden, så den tog et spring hen over forsvaret og blev den perfekte aflevering til Andersen selv. Eller da hun scorede med en afslutning mellem sine egne ben. Eller da hun lagde en perfekt aflevering til en stregspiller ved at slå bolden videre med albuen bag sin ryg. Eller da hun scorede ved at kaste bolden ned på sit lår, så den skiftede retning og snød målmanden.

Eller, eller, eller...

Anja Byrial Hansen, Anja Andersen og Anette Hoffmann ser på EM 1996-trofæet. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Danmark

Rækken af legesyge genialiteter er tæt på uendelig. Anja Andersen spillede håndbold, som ingen andre har formået at gøre det før eller siden, og i 1997 fik hun papir på sit ekstraordinære talent. Samme år som Danmarks hidtil eneste VM-triumf i kvindehåndbold blev Anja Andersen kåret som verdens bedste håndboldspiller. Præcis ti år senere blev hun den første danske håndboldspiller, der blev optaget i Hall of Fame.

Anja Andersen som spiller Klubber som spiller: Stjernen IF, Vejle Allested, ASH 72, IF Jarl Arden, Aalborg KFUM, Ikast FS, Viborg HK, Bækkelaget, TuS Walle Bremen og Bækkelaget. Landskampe: 133 kampe. 725 mål. Titler EM-guld 1994 og 1996

VM-guld 1997

OL-guld 1996

Fem nationale mesterskaber

Fire nationale pokaltrofæer

Tre Europa Cup for pokalvindere Se mere

- Hun er med afstand den bedste kvindelige håndboldspiller, Danmark har set. Hun var et boldgeni, og der kommer aldrig nogen som hende igen, fortæller TV 2 SPORTs håndboldredaktør, Dan Philipsen.

- Samtidig vandt hun titler. Og så havde hun et forunderligt had/kærlighedsforhold til landstræner Ulrik Wilbek, der gjorde dem begge to bedre. De løftede dansk kvindehåndbold til et niveau, vi nok aldrig kommer til at se igen.

Wilbek og Andersen i en af mange samtaler på Danmarks sidelinje. Foto: Ernst Van Norde / Scanpix Danmark

Fuck janteloven

Men historien om Anja Andersen er også historien om en håndboldpersonlighed, der måtte stoppe for tidligt. Som 30-årig måtte hun indstille sin karriere på grund af en hjertefejl, og som træner sled hun sig selv op.

Dansk håndbold kunne have haft meget mere glæde af hendes tilstedeværelse Dan Philipsen, håndboldredaktør på TV 2 SPORT

Anja Andersen satte helt nye standarder for, hvordan man kan drive et håndboldhold på eliteniveau. Hun førte Slagelse fra middelmådighed til verdensklasse, og med tre Champions League-titler på fire år er hun den mest succesrige danske klubtræner.

Alligevel huskes Anja Andersen også for en stribe triste episoder, fordi Andersen konstant var på kant med sine omgivelser. Det kostede hende et tidligt exit fra håndbolden, fortæller Dan Philipsen, der har skrevet bogen 'En dronning kom til byen' om Anja Andersens tid i Slagelse.

Anja Andersen som træner Klubber: Slagelse Dream Team, Serbien & Montenegro, FCK Håndbold, Oltchim Valcea, Viborg HK (assistent for herrerne), HC Odense (U18) Titler Dansk mester 2003, 2005, 2007

Pokalvinder 2003

Champions League: 2004, 2005, 2007

EHF Cuppen 2003 Se mere

- Hun udfordrede autoriteter hele tiden, og hun var konstant i krig med folk. Det slider på ethvert menneske. Alt i Slagelse handlede om hende, og hvad hun bød sig selv som træner, er der mange, der knap når på en 40-årig karriere. Jeg er ked af, at det kom til at slide hende op. Dansk håndbold kunne have haft meget mere glæde af hendes tilstedeværelse, og hun havde fortjent at være med i mange flere år, siger Dan Philipsen.

Anja Andersen gav fingeren til dommerne under sin trøje, så man ikke kunne se den. Foto: Ernst Van Norde / Scanpix Danmark

’FUCK JANTELOVEN’ blev eksempelvis et brand for Anja Andersen, og budskabet kunne ligefrem købes på en T-shirt, så fans kunne bakke træneren op på lige fod med spillerne. T-shirten, brokkeri og den klassiske fuckfinger blev dog overgået i foråret 2006, hvor Anja Andersen fik hele sit mandskab til at udvandre fra en udekamp i Aalborg, fordi hun selv var blevet bortvist efter en batalje med den ene dommer.

Anja Andersen trækker sit hold ud af banen i Aalborg. Foto: Ernst Van Norde / Scanpix Danmark

- Jeg ved, det er meget længe siden, jeg har haft dommerne i fokus, men jeg er desværre nødt til at gøre det i dag, fordi de formår at ødelægge en håndboldkamp, der skulle være så seværdig. Jeg er stadig chokeret. Det er jeg, sagde Anja Andersen ved den lejlighed.

Anja Andersen beklagede episoden dagen efter, men hun blev alligevel idømt en længere karantæne, der efter appeller blev nedsat til to måneder plus et halvt års betinget karantæne.

- Hendes opførsel blev værre, da hun blev træner, og til tider var det uanstændigt. Men hun kunne et eller andet med spillerne. Hun fik dem til at yde maksimalt hver evig eneste gang, og over for dem var hun en fantastisk træner. Hvis du spillede og var blandt de bedste, så blev du behandlet sindssygt godt. Men det var også et miljø, hvor der var forskel på høj og lav, siger Dan Philipsen.

Beskeden var klar, da Slagelse DT vandt den første kamp uden Anja Andersen på bænken: Foto: Ernst Van Norde / Scanpix Danmark

Genial og gal

Senere i den relativt korte trænerkarriere blev Anja Andersen også udsat for kritik fra spillere, der har været tæt på hende. I TV 2-programmet 'LPS' gav nogle tidligere Slagelse-spillere udtryk for en hård kultur, hvor det var forbudt at fejle. Til det sagde Anja Andersen:

- Jeg er sådan, at jeg har min egen verden. Jeg laver min egen verden og ønsker kun gode ting. Så det er meget nemt at lukke af for de ting. Man er nødt til at lade være med at lade sig påvirke af andre. Hvis man gør det, kan man aldrig præstere, og så kan man heller ikke skabe resultater. Så uanset hvad der må komme, så ved jeg selv bedre. Jeg kender efterhånden pressen, og jeg ved, at der skal sælges aviser. Det fortæller mere om, hvor vores samfund er i øjeblikket, i og med at folk - går jeg ud fra - køber aviserne. Det gør mig bedre. Jeg elsker pres.

I samme sag fik Anja Andersen dog også opbakning fra en række spillere, der udsendte en pressemeddelelse med ubetinget støtte til deres tidligere træner.

Det opsummerer hendes karriere, både som spiller og træner: Håndboldmennesket Anja Andersen var både gal og genial. Hun er en usædvanlig ener, der kan fejre sin 50-årsfødselsdag med en usædvanlig håndboldkarriere.

TV 2 SPORT har forgæves forsøgt at få Anja Andersen i tale i dagens anledning. Efter karrieren som håndboldtræner har Anja Andersen arbejdet som coach. Som 45-årig udtalte hun, at hun nok har haft sit sidste håndboldtrænerjob, men i 2017 luftede hun alligevel tanken om sig selv som dansk landstræner.