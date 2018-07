Fynske Søren Kragh sætter fantomtid: - Jeg havde virkelig gode ben

Han satte bedste tid, da 93 ryttere kom i mål, og den gode tid endte med en femteplads til fynske Søren Kragh Andersen på 20. etapes enkeltstart.

Med en gennemsnitlig hastighed på 45,614 kilometer i timen bragede fynske Søren Kragh Andersen over målstregen på 20. etapes enkeltstart.

Det gjorde han så godt, at han endte med at køre femtebedste tid og slog blandt andre etapefavoritten Primoz Roglic.

- Jeg havde virkelig gode ben. Jeg synes, at mine watt var virkelig høje. De andre siger, at tiden er god, så jeg er faktisk godt tilfreds, siger Søren Kragh Andersen til TV 2 SPORT.

Den danske Tour-debutant kom til Tour de France med en frisk andenplads i Schweiz Rundts enkeltstart, og derfor havde han blod på tanden fra morgenstunden.

Jeg begynder også at lære min krop bedre og bedre at kende, og hvor mine grænser er Søren Kragh Andersen

Kragh kørte en fremragende enkeltstart. Video: Ida Brodtkorb

- Jeg kørte helt klart efter at bevise over for mig selv, at mit niveau blevet højere siden sidste år på enkeltstarten. Det var sindssygt hårdt, men jeg kunne se, at jeg kørte stærkt, og det gav selvfølgelig moral. Så fik jeg god vejledning fra min sportsdirektør og fulgte min plan.

Det ’kommende supertalent’ suger til sig, og bedømt på resultaterne bliver han bedre og bedre. Hans første Tour de France kommer sandsynligvis også til at bidrage til denne udvikling.

- Jeg begynder også at lære min krop bedre og bedre at kende, og hvor mine grænser er. Så jeg gjorde mit bedste, og det var mit succeskriterie, siger Søren Kragh Andersen.

Tom Dumoulin vandt enkeltstarten med henholdsvis Chris Froome og Geraint Thomas på anden- og tredjepladsen.