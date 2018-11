GOG appellerer drama til den højeste instans i Danmark

KIF Kolding og GOG spillede den 20. oktober 23-23, men den egentlige afgørelse ligger fortsat på skrivebordet.

På grund af en fejlkendelse i de sidste ti minutter af kampen indgav GOG protest og fik i første omgang medhold af Dansk Håndbold Forbunds (DHF) disciplinærinstans, som besluttede, at kampen skulle spilles om.

Den dom blev appelleret af KIF til DHF's Appelinstans, som landede på, at kampens resultatet skulle stå ved magt.

Læs også GOG taber appelsag: Omkampen mod KIF Kolding skal alligevel ikke spilles

Men nu har GOG igen taget affære.

- Vi vælger at appellere den til DIF (Danmarks Idrætsforbund, red.), siger direktør Kasper Jørgensen til TV 2 SPORT.

Dermed skal DIF-idrættens Højeste Appelinstans nu kigge nærmere på sagen, som de to instanser i DHF ikke kunne blive enige om.

GOG's protest

GOG nedlagde protest i kampen, der endte uafgjort 23-23, efter episoden, der skete ni minutter før tid.

Træner Nicolej Krickau var på vej hen til dommerbordet for at lægge sit timeoutkort, men da GOG's Niclas Kirkeløkke scorede i samme øjeblik, lagde Krickau ikke sit timeoutkort alligevel. En træner kan kun tage timeout, når hans hold er i boldbesiddelse.

Læs også Ekspert og GOG-træner raser mod udvalg: - Betyder virvar og kaos

Dommerne Henrik Mortensen og Jesper Kirkholm besluttede i samråd med kampens observatør at annullere scoringen og tildele Krickau en to minutters udvisning.

DHF's regelfortolker, Jørn Møller, slog dog fast, at det var en fejlkendelse, og disciplinærinstansen gav GOG medhold i, at fejlene var kampafgørende nok til en omkamp mod KIF Kolding.

KIF's appel

Den dom var KIF dog ikke tilfredse med og besluttede at appellere til DHF's Appelinstans.

Juristerne i det uafhængige udvalg erkendte fejlkendelserne, men mente ikke, at man kunne kalde den kampafgørende. Derfor landede Appeninstansen på, at kampen ikke skulle spilles om alligevel. Til stor forundring for både Nickolej Krickau og TV 2 SPORT's håndboldekspert Bent Nyegaard.

- Nu sidder advokater og vurderer, om der har været en kontramulighed og et brændt straffekast i de sidste seks-syv minutter af en kamp, der er fuldstændig tæt, og hvor GOG bliver frataget et mål og får en udvisning, de ikke skulle have haft, sagde Bent Nyegaard.

- Det betyder virvar og kaos, for der er tale om regelbrud. Markante regelbrud, hvor der er lavet store fejl på dommersiden, får ikke konsekvenser. Vi snakker om en helt, helt tæt afgørelse i en dramatisk kamp.

Læs også Kirkeløkke bekræfter GOG-exit: - Det er rigtig vemodigt

GOG har brugt de seneste dage på at beslutte, om klubben skulle tage sagen op til den højeste appelinstans i dansk idræt. Det er nu sket.

Tidligere på året havnede den såkaldte Bo Spellerberg-sag også i DIF-idrættens Højeste Appelinstans, hvor hans karantæne for et verbalt angreb på dommerne blev annulleret. Her var disciplinær- og appelinstansen i DHF heller ikke enige.

Sagen blev åbnet den 12. marts, og først den 4. juni faldt den endelige afgørelse i DIF-idrættens Højeste Appelinstans.