GOG henter ung landsholdsmålmand

Tirsdag er der kommet styr på målmandspositionen til den kommende sæson i GOG.

Når Frank Mikkelsen og Ole Erevik henholdsvis forlader klubben og indstiller karrieren til sommer, kommer holdets nye målmandsduo til at hedde Dan Beutler og Viktor Gísli Hallgrímsson.

Sidstnævnte er nyeste mand på holdet. Der er tale om en 18-årig målmand, som skifter fra Fram Reykjavik i Island. Hallgrímsson har allerede debuteret på det islandske A-landshold, og med skiftet tager han endnu et skridt mod sine store ambitioner.

- Mit mål er at blive verdens bedste målmand. Der er selvfølgelig langt igen. Jeg spiller gode kampe, men jeg mangler også noget stabilitet. Jeg tager det skridt for skridt, og jeg ser GOG som det helt rigtige sted for min udvikling, Viktor Gísli Hallgrímsson i GOG’s pressemeddelelse.

Han har skrevet under på en treårig kontrakt, efter han i januar var til prøvetræning. Her så den fynske klubs direktør, Kasper Jørgensen, et stort potentiale i den unge keeper.

- Viktor er et kæmpe talent, som vi ikke var ene om at have på ønskesedlen. Så da muligheden opstod, slog vi til. Han kan blive en af de helt store målmænd, og jeg er ikke i tvivl om, at han bliver et stort aktiv for GOG i løbet de kommende år, siger GOG-direktøren.

Der er rig mulighed for Hallgrímsson til at suge til sig af erfaring, da hans målmandskollega til den kommende sæson, svenske Dan Beutler, fylder 42 år.