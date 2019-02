GOG-profil sætter ord på bristet VM-drøm

Drømmen om et VM på hjemmebane var under en måned fra at blive en realitet.

GOG's Niclas Kirkeløkke var udtaget til Danmarks trup og var tilmed udset en stor rolle på højre back, men alle drømme og forhåbninger blev slukket, da bagspilleren i en kamp mod Bjerringbro-Silkeborg den 15. december rev sit bagerste korsbånd over i venstre knæ.

Skaden betød en pause på fem-seks måneder og et misset VM.

- Jeg tror ikke, jeg fattede det. Jeg gik bare rundt. Det var virkelig ubehageligt. Jeg havde virkelig set frem til at spille i januar, så det var en drøm, der brast, siger Niclas Kirkeløkke til TV 2 Sport.

Bagspilleren spillede sin første slutrunde ved VM i Frankrig og har siden fået en større og større rolle på landsholdet, hvor evnerne til både at spille forsvar og angreb har været værdsat fra landstræner Nikolaj Jacobsen.

- Jeg havde glædet mig. Det havde været et mål det sidste år, at jeg gerne ville med til det. Det var også lykkedes, så det var bare virkelig irriterende, siger bagspilleren.

Trak stikket under VM

Alt i mens de danske håndboldherrer vandt den ene kamp efter den anden under VM, måtte Niclas Kirkeløkke i stedet passe sin genoptræning.

Fyens Stiftstidende beskrev under slutrunden, hvordan Kirkeløkke forlod en fællesspisning med holdkammeraterne, da en af Danmarks kampe skulle til at begynde.

- Jeg trak egentlig lidt stikket. Det var virkelig hårdt at følge med. Det var hårdere, end jeg havde regnet med. Jeg vidste godt, det ville blive hårdt, men ikke så hårdt, siger Niclas Kirkeløkke, der dog havde overskuddet til igen at følge landsholdskammeraterne, da slutrunden skulle afgøres.

- Heldigvis tager det bare lidt tid, og til sidst på slutrunden var det allerede meget bedre, og jeg kunne sagtens følge med. Det var fantastisk at se dem vinde til sidst, siger danskeren.

Lys for enden af tunnelen

Niclas Kirkeløkke har i denne uge smidt en skinne, som han har gået rundt med siden, han blev skadet. Dermed er første fase slut, og den 24-årige fynbo kan så småt begynde at se lys for enden af tunnelen.

- De første meldinger er fem til seks måneder. Jeg håber, at det går lidt hurtigere, og jeg kan nå at spille de sidste kampe, siger Kirkeløkke, der nu har siddet ude i en halvanden måned.

Landsholdsspilleren forlader efter sæsonen GOG, når han i stedet drager mod Tyskland og Rhein-Neckar Löwen.