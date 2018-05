GOG smed endnu en føring over styr: - Ved ikke, om vi ikke er rutinerede nok

De gulblusede var på intet tidspunkt bagud i de første 57 minutter mod Aalborg, men endte alligevel med at tabe 25-26 i den første DM-bronzekamp.

GOG var længe på sejrskurs i mandagens bronzekamp mod Aalborg, men i de døende minutter gled en sikker sejr ud af hænderne på de gulblusede.

Fynboerne måtte indkassere et nederlag på 25-26 til Aalborg i den første kamp om DM-bronze, selvom de førte kampen helt frem til det 57. minut.

- Jeg ved ikke, om vi ikke er rutinerede nok. Også i de to sidste kampe mod Skjern har vi lavet for mange fejl i meget vigtige perioder og brænder for store chancer, hvor vi egentlig spiller os helt fri. Vi må hjem og arbejde på at score på vores chancer. Det er bare pissefrustrerende, sagde Niclas Kirkeløkke til TV 2 SPORT efter kampen.

Fynboerne kom ellers klart bedst fra start og var undervejs foran med hele seks mål. Alligevel fik Aalborg stille og roligt indhentet GOG og bragte sig foran 25-24 med tre minutter tilbage på haluret.

- Alting er vendt på en tallerken. De her berømte nøgleminutter i kampene ser ud til at være rigtigt onde ved fynboerne igen, lød det fra TV 2 SPORTs håndboldekspert Claus Møller Jakobsen under kommenteringen, da nordjyderne kom foran.

I GOG's to semifinalekampe mod Skjern dominerede fynboerne også fra start, men vaklede i de sidste og afgørende minutter. Dermed missede fynboerne finalepladsen, og det har sat sine spor i GOG-mandskabet, forklarer GOG-profilen Torsten Laen.

I starten viste vi, at vi var der - men vi var nok stadigvæk påvirket af den skuffelse Torsten Laen, GOG-spiller

- Vi var rigtig skuffede over, at vi ikke kom i finalen mod BSV, så selvfølgelig var det spændende, hvordan vi fik bearbejdet det på relativt kort tid. I starten viste vi, at vi var der - men vi var nok stadigvæk påvirket af den skuffelse.

Ifølge TV 2 SPORTs håndboldekspert er der en grund til, at fynboerne har en tendens til at sætte sikre føringer over styr.

- Det ligger jo i GOG-DNA'et, at man løber, og det gør man i 60 minutter. Og det er derfor, at GOG lynhurtigt kan hente fem mål, men tilsvarende lynhurtigt kan sætte fem mål til. Det ville måske være på sin plads i perioder af kampen lige at slå bolden lidt i jorden, vurderer Claus Møller Jakobsen.

Returkampen spilles i Aalborg mandag den 28. maj, hvor GOG skal vinde, hvis de skal gøre sig forhåbninger om en bronzemedalje.

