Gravid fynsk triatlet udgik med punktering

Michelle Vesterby er gravid i 15. uge, men det forhindrede hende ikke i at stille op til ironman i Mexico søndag.

Jeg har både snakket med min læge og med min jordemoder, og de bekræfter begge to, at jeg ikke kan skade barnet ved at dyrke fysisk aktivitet på det niveau. Michelle Vesterby, triatlet

Danskeren, der jagter en direkte billet til til VM på Hawaii i 2019, måtte dog udgå af løbet, før det for alvor var begyndt.

- Bare lige for at give jer alle en opdatering, så er jeg okay. Dagen sluttede, da jeg fik en punktering, som jeg ikke kunne lappe (Der er en første gang for al ting). Sådan er sport, og som jeg sagde i Kona (På Hawaii, red.), så sker sådan nogle ting af en grund og nu handler det kun om babyen, skriver danskeren i et facebook-opslag søndag aften dansk tid.

Michelle Vesterby stillede op til stævnet med sin læges accept.

- Jeg har både snakket med min læge og med min jordemoder, og de bekræfter begge to, at jeg ikke kan skade barnet ved at dyrke fysisk aktivitet på det niveau. Der er aldrig nogen, der har aborteret ved at dyrke motion, sagde hun, da TV 2 SPORT mødte hende tidligere på måneden.

Læs også Fynsk triatlet er gravid - stiller op til ironman om to uger

Dengang fortalte Michelle Vesterby også, at der var tale om en planlagt graviditet.

- Der har selvfølgelig været mange overvejelser, omkring hvornår jeg skulle blive gravid i min karriere. Skulle jeg have gjort det tidligere, eller skulle jeg bare gøre det senere og så sige, at nu var det dét. Men jeg ser faktisk rigtig meget frem til at have det næste kapitel, som bliver at kombinere den her elitesportskarriere, samtidig med at jeg skal være mor, sagde hun.

I april kørte Michelle Vesterby den klart hurtigste tid af en dansk kvinde nogensinde, da hun gennemførte Ironman Texas i tiden 8 timer, 45 minutter og 47 sekunder.

Læs også Vesterby satte Danmarks bedste Ironman-tid - og hoppede på cyklen igen