Her er planerne for Danmarks omdiskuterede fodboldcenter

Området i Odense kommer til at rumme utallige muligheder for at overvåge, analysere og teste fodboldspillere – hvis det bliver bygget.

Tegningerne og visionerne går hånd i hånd. Danmarks nye fodboldcenter bliver mulighedernes mekka, hvis Dansk Boldspil Union (DBU), Divisionsforeningen, Syddansk Universitet (SDU) og Odense Kommune får realiseret alle planerne.

Som du kan høre professor Peter Krustrup fortælle i videoen herover, vil der på et stort græsareal ved SDU blive mulighed for at følge og teste spillere i alle aldre og på alle niveauer, herunder patientbehandling med alternativer former for fodbold. Overvågede baner med et væld af analyseredskaber, forskellige underlag og mulighed for at teste eksempelvis springkraft er kun et par eksempler på tilbuddene på fremtidens nationale fodboldcenter.

- Hvis vi skal levere den sportslige succes i fremtiden, så bliver vi nødt til at være på forkant. Der spiller viden og dataindsamling en rigtig afgørende rolle. Forskning er i højsædet i forhold til at kunne levere, siger Kenneth Reeh, vicedirektør i DBU til TV 2 SPORT, og tilføjer:

- Det her projekt er for hele dansk fodbold, og vi skal gøre hele fødekæden større og bedre, så vi får en mulighed for at levere det ypperste.

Området vil ud over forskellige baner også få et lille, intimt stadion og en overdækket bane. Byggeriet skal finansieres af fondsmidler, som de fire samarbejdspartnere nu skal til at finde.

Parterne er enige om både den fodboldfaglige og sportslige linje, og DBU’s bestyrelse har allerede afsat midler til at drive stedet, hvis det lykkes at rejse de cirka 240 millioner kroner til byggeprojektet.

- Vi har rigtig meget erfaring i at forske i den slags fodbold, man ser i fjernsynet. At få spillerne i bedre fysisk form, rådgivning om træning, test, kost og skadesforebyggelse. Men vi har også meget erfaring i hvordan man får ”Hr. og Fru Danmark” til at spille fodbold på en måde, der ikke ligner det, man ser i fjernsynet. Det er en god måde at holde sig sund på gennem hele livet, siger professor Peter Krustrup, der blandt andet var fysisk træner, da kvindelandsholdet vandt EM-bronze i 2013.

Hvem fik ideen?

Planerne om et nationalt center i Odense har været udskældt, allerede inden gravemaskinerne er kørt i stilling. Først og fremmest har den tidligere landsholdsassistent Keld Bordinggaard forlangt mellem 10 og 12 millioner kroner for at levere og udvikle ideen.

Den ’polemik, der har været med Keld Bordinggaard og SDU’, vil DBU’s vicedirektør dog ikke kommentere.

- Det har vi holdt os ude af. Vi fokuserer på, vi har nogle rigtig gode partnere. Ud over at dansk fodbold som helhed står sammen om det her, så har vi haft et rigtig godt samarbejde med Syddansk Universitet og Odense Kommune i øvrigt.

Her ses det lille stadion med alternative baner i baggrunden. Stadion rummer ud over tribuner også kontorer og et tag fra den overdækkede bane, der ligger lige ved siden af. Foto: Syddansk Universitet/DBU

Derudover har der blandt de odenseanske klubber været uenigheder i forhold til deltagelse på centeret. Ifølge DR har SDU været i dialog med OB om mulighederne for at Superliga-’striwerne’ kunne blive modelklub – vel at mærke på det område, der lige nu er hjemsted for B1913. På den måde ville OB kunne rykke træningerne fra det nuværende sted i Ådalen og ud til spritnye, moderne faciliteter.

I Politiken fastslår Divisionsforeningen, at det kommende fodboldcenter ikke bliver et fast hjemsted for professionelle klubber. Det bliver til gengæld et sted, hvor alle klubber kan komme med mellemrum.

Det ligger endnu ikke fast, om DBU’s landshold skal have sin faste gang på centeret.