Hjalte Froholdt skadet i sidste opstartskamp

Hjalte Froholdt kan have lidt et stort slag natten til fredag dansk tid.

I New England Patriots' sidste opstartskamp forud for NFL-sæsonen, der begynder 6. september, måtte den 23-årige fynbo udgå med en skade.

Det er uvist, hvor alvorlig skaden er. Patriots-træner Bill Belichick havde intet nyt at fortælle, da han mødte pressen efter kampen. Faktisk rystede han ifølge TV 2 SPORTs udsendte reporter i New York bare på hovedet, da han blev spurgt til Froholdt.

Har skadet højre arm/skulder

Hjalte Froholdt gjorde, hvad han skulle, da han blev skadet i kampen mod New York Giants, som Patriots endte med at tabe 31-29.

I et kastespil med fire minutter tilbage af første quarter beskyttede han holdets runningback Nick Brossette, men da New York Giants' Nathan Stupar kom på tværs, ramte han danskeren uheldigt.

Froholdt tog sig straks til sin højre arm omkring albuen og knælede derefter, inden hjælpen kom løbende til fra sidelinjen.

Kort tid efter viste tv-billederne Hjalte Froholdt forlade banen, mens han holdt højre arm tæt ind til kroppen. Han vendte ikke tilbage på banen, og da TV 2 SPORTs udsendte reporter i New York kom ned i New England Patriots' omklædningsrum efter kampen, var Froholdts skab lukket og danskeren væk.

Ifølge CLNS Media døjede 'Danish Destroyer' med en skulderskade op til kampen.

Skadet på det værste tidspunkt

Skaden kommer på det værste tidspunkt for Hjalte Froholdt, der fik fuld spilletid på Patriots' offensive linje i holdets to første opstartskampe og også var på banen i Patriots' tredje opstartskamp mod Carolina Panthers.

Senest lørdag 31. august skal New England Patriots skære sin 90-mands store trup ned til 53 spillere.

- Det er meget skuffende for ham, og det er afgørende, hvor alvorlig skaden er. Hvis det bare er én eller to uger, klarer han den, og han har stadig en chance for at komme med i den endelige trup, siger ESPN's New England Patriots-reporter Mike Reiss til TV 2 SPORT.

- Hvis det er en alvorlig skade, ændrer det tingene. For så kan det blive et år, hvor han skal genoptræne i stedet for at udvikle sig som footballspiller.

NFL-reporter tror på plads til Froholdt

Uanset skadens omfang er Mike Reiss overbevist om, at Hjalte Froholdt bliver en del af New England Patriots-holdet.

- Jeg er ikke i tvivl om, at han bliver en del af holdet, hvad enten det er i truppen eller på skadeslisten afhængig af skadens omfang. Spørgsmålet er nu, hvor god han kan blive. Han vil få fantastisk træning i New England, og han har allerede vist, at han tager imod træningen, så han har fået en god start, siger NFL-reporteren og uddyber, hvorfor han er så skråsikker:

- Da New England draftede Hjalte i fjerde runde, var det en betydelig investering i ham. Med det sagde klubben, at vi beholder ham på holdet, uanset hvad der sker. For almindeligvis drafter man ikke en spiller så tidligt og lader ham gå.

- At sende ham i practice squad vil betyde, at man skal eksponere ham for 31 andre hold, som dermed kan hente ham til deres trup. Han vil på ingen måde komme igennem de 31 hold, så Patriots vil beskytte ham som et aktiv og beholde ham på sin 53-mands liste, siger Mike Reiss til TV 2 SPORT.

Har hentet konkurrent hos Ravens

Tidligere på ugen hentede New England Patriots en konkurrent til Hjalte Froholdt. De seksdobbelte Super Bowl-vindere tilknyttede 24-årige Jermaine Eluemunor, der i marts skrev under på en etårig kontrakt med Baltimore Ravens, og sendte et ukendt draft pick til Ravens.

Froholdt skrev i maj under på en fireårig kontrakt med New England Patriots.

New England Patriots åbner den nye sæson mod Pittsburgh Steelers natten til mandag 9. september dansk tid.