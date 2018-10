Ingen Christian Eriksen i Hareides landsholdstrup

I forhold til seneste landskamp mod Wales betyder det helt konkret, at Nicolai Boilesen, Christian Nørgaard, Christian Eriksen og Viktor Fischer ikke er med. Derimod er der fundet plads til Pierre-Emile Højbjerg, Kasper Dolberg, Peter Ankersen.

Åge Hareides trup til kampene mod Irland og Østrig 🇩🇰#ForDanmark pic.twitter.com/CvRE4LSTRo — Fodboldlandsholdene (@dbulandshold) October 3, 2018

Landstræner Åge Hareide har dog efterladt en enkelt plads åben i truppen, og han har givet udtryk for, at den går til en offensiv spiller. Her blev både navne som Christian Eriksen og Viktor Fischer nævnt, hvis de bliver klar til at spille.

Kampen mod Irland er en del af Nations League, mens kampen mod Østrig er en venskabskamp.