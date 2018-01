Jacobsens mange skideballer: - Han er god til at samle folk op bagefter

Nikolaj Jacobsen har flere gange delt skideballer ud til sit landshold under EM, men det har de danske spillere efterhånden vænnet sig til.

Nikolaj Jacobsen står midt i sin første slutrunde som dansk landstræner.

Her har han på flotteste vis guidet de danske drenge snublende tæt på en semifinale, hvor holdet blot mangler ét point for at være blandt de sidste fire nationer, der skal kæmpe om medaljerne.

Ofte er det jo min egen frustration, fordi jeg ved, spillerne kan gøre det bedre Nikolaj Jacobsen

Men det er ikke kun taktisk snilde, der er en del af den 46-åriges trænerrepertoire. Den tidligere landsholdsfløj har nemlig også temperamentet i orden.

Har du fået en skideballe af landstræneren?

- Ja, for helvede. Jeg har også haft ham som træner i tre år i Bjerringbro-Silkeborg, så dem har jeg fået masser af, lyder det fra bagspilleren Morten Olsen, der bakkes op af Mads Mensah Larsen.

- Ja, det har jeg mange gange. Han giver muligvis også lidt flere skideballer end andre trænere.

Skideballer preller af

Sidst vi så Nikolaj Jacobsen folde temperamentet ud, var i søndagens kamp mod Tyskland, hvor skideballerne over brændte chancer og dårligt spil flittigt gjaldede ud i Arena Varazdin. Men også i nederlaget til Tjekkiet blev akustikken i den kroatiske hal udfordret af den højtråbende træner.

Noget, der dog ikke påvirker spillerne.

- I starten kan det være voldsomt at se en bjørn, der råber og er helt rød i hovedet. Til sidst så lægger man ikke så meget mærke til det. Man ved, han gør det i god mening, fortæller Morten Olsen.

- Det vænner man sig lidt til. Som regel kan man godt se, at det er fair nok. Andre gange tænker man, at han nok ikke helt har fået med, hvad der er sket. Men det lærer man at sortere i, lyder det fra Mads Mensah, der også til daglig har Nikolaj Jacobsen som træner i den tyske klub Rhein-Neckar Löwen.

Landstræneren jubler over en scoring mod Tyskland. Foto: Antonio Bronic / Scanpix

Men selvom de danske landsholdsspillere tit må lægge øre til skæld ud fra chefen, så er landstræneren god til at komme videre.

- Det kan godt være, at Nikolaj ser hidsig ud i kampene, og det er han formentlig også. Men han er god til at samle folk op bagefter, og han er heller ikke en træner, der bærer nag. Så jeg har aldrig syntes, at det var et problem, at han blev hidsig til kamp, forklarer Mads Mensah.

- Jeg har været blid som et lam

Selvom Nikolaj Jacobsen flere gange under EM har haft temperamentet i kog, synes hovedpersonen ikke, at slutrunden har været fyldt med skideballer fra hans læber.

- Ofte er det jo min egen frustration, fordi jeg ved, spillerne kan gøre det bedre. Så er der heller ikke mere i det, det varer 3-5 sekunder, og så skal vi videre.

- Når man tager i betragtning, at vi har spillet fem tætte kampe ved EM, så synes jeg, at jeg har været blid som et lam, fortæller landstræneren.

Næste gang, Nikolaj Jacobsen får muligheden for at råbe sine spillere op under kamp, er onsdag, når Danmark møder Makedonien.

Kampen kan ses på TV 2 med optakt fra klokken 17.25.

