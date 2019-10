- Jeg er pissehamrende sur, siger Axelsen

Viktor Axelsen havde svært ved at finde ordene efter nederlaget til Chen Long i semifinalen af Denmark Open.

- Jeg skal sgu være ærlig. Lige nu har jeg ikke så meget at sige. Jeg er pissehamrende sur, erkendte Axelsen i TV 2 SPORTs studie efter det tætte nederlag i tre sæt.

Danskeren vandt første sæt 21-12, og selv om han tabte 14-21 til sin kinesiske modstander i andet, så han ud til at skulle sikre sig en finaleplads oppe 13-5 i tredje og afgørende sæt.

Men danskeren måtte lige præcis se finalen glippe for øjnene af sig. Axelsen tabte tredje sæt med 21-19 og måtte vinke farvel til hjemmepublikummet i Odense efter en uge med flere tætte sejre.

- Det har været helt fantastisk, og det er også derfor, jeg er så skuffet nu. Det havde været helt vildt at spille en finale mod Momota herinde i morgen, men sådan skulle det ikke være, siger den 25-årige fynbo.

Svær side blev afgørende, siger Axelsen

Ifølge den tidligere danske verdensmester blev det afgørende, at den ene af de to banehalvdele var meget sværere at spille på end den anden.

- Den var simpelthen så svær den side, jeg sluttede af på, synes jeg, lød det fra Viktor Axelsen.

- Jeg havde bare svært ved at time angrebet. Det havde han også, kan man sige. Vi vinder begge stort på halvdelen herovre, sagde danskeren og pegede på den ene banehalvdel i Odense Idrætshal.

Viktor Axelsen ville dog ikke tage noget fra sin modstander, femteseedede Chen Long.

- Det er klart, at der (foruden fordelen ved den ene banehalvdel, red.) skal en spiller til, der gør det godt, og det synes jeg, at Chen Long gør. Jeg synes stadig, at jeg skal lukke den, men jeg bliver måske en lille smule utålmodig, og han spiller bare super godt, med rigtig høj kvalitet og godt på nettet.

- Lige nu er det ikke så meget andet end: "Lort og pis". Og: "Kom igen", afsluttede danskeren.