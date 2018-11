Kenneth Emil Petersen kvitter OB før tid: - Livet er absurd kedeligt

OB-spilleren Kenneth Emil Petersen har valgt at stoppe karrieren allerede efter efterårssæsonen, når fynboerne har mødt AaB i den sidste kamp.

33-årige Kenneth Emil Petersen startede denne sæson som anfører hos Odense Boldklub, men blot fire måneder senere er fodboldkarrieren nu vendt så meget på hovedet, at han indstiller karrieren.

Det skriver han på Twitter, hvor han slår fast, at tilværelsen på tribunen på ingen måde har været sjov:

- Derouten er total. Fire måneder efter jeg blev spurgt, om jeg ville være anfører, lægger jeg støvlerne på hylden. Livet som reserve er absurd kedeligt. Sidste kamp bliver i Odense mod AaB. Den kamp glæder jeg mig til at se...

Forsvarsspilleren er blevet enig med den fynske klub om at ophæve sin kontrakt og stopper altså i samme ombæring karrieren ved udgangen af 2018.

Kenneth Emil Petersen fortalte ellers til BT i begyndelsen af oktober, at karrieren først ville slutte til sommer, hvilket den i øvrigt også havde været ifølge planen, selvom han var fast mand i startopstillingen. Han luftede dog også ordene "senest til sommer" og uddybede efterfølgende:

- Man gør sig selvfølgelig nogle overvejelser. Det gør jeg da. Men omvendt tog jeg også til Odense, fordi jeg fik en treårig kontrakt, som økonomisk var rigtig god. Og jeg kommer ikke til at tjene samme penge andre steder efter karrieren. Så jeg bliver nok tiden ud - og koldt og kynisk hæver min løn, sagde Kenneth Emil Petersen til BT.

Den københavnske forsvarsspiller har i en årrække været en markant profil hos både AC Horsens, AaB og altså senest OB. Specielt hos nordjyderne havde Kenneth Emil Petersen en stor rolle i den succesfulde 2013/2014-sæson, hvor AaB løb med "The Double".

På OB's hjemmeside uddyber han tankerne omkring sit karrierestop:

- Det er vemodigt og en speciel dag, men jeg er også meget afklaret med det hele. Jeg glæder mig til at komme ud på den anden side og se fremad. Det har været to og et halvt hårde år, hvor vi ikke har opnået den sportslige succes, som vi havde troet og håbet på.

- Det ærgrer mig rigtig meget, men når det er sagt, så føler jeg, at jeg har bidraget til at skubbe klubben i den rigtige retning, og den fornemmelse er jeg glad for at kunne sidde tilbage med. Jeg føler, at det er det rigtige tidspunkt for mig at stoppe nu. Det er klart at en plads som reservespiller ikke er så sjov når karrieren alligevel er ved at slutte, og derfor er klart det bedste for både OB og for mig, at jeg kommer videre allerede til nytår, siger Kenneth Emil Petersen.

Forsvarsspilleren har i alt spillet 304 superligakampe og scoret 14 mål. Mens det aldrig er blevet til A-landskampe, er forsvarsspilleren noteret for to kampe på ligalandsholdet.

