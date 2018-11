Kirkeløkke bekræfter GOG-exit: - Det er rigtig vemodigt

Niclas Kirkeløkke kommer ikke til at brage bolde ind for GOG i næste sæson.

Landsholdsbacken bekræfter nu, at han efter sit kontraktudløb forlader klubben. Det har TV 2 SPORT tidligere kunnet erfare.

Kirkeløkke fortæller selv, at han skal ud af den tryghed, der er i GOG, hvis han blive ved med at udvikle sig. Derfor vælger han at søge et andet sted hen.

- Det er selvfølgelig rigtig vemodigt. Jeg har spillet her i rigtig mange år efterhånden. Jeg elsker klubben og har nydt hver dag, jeg har trænet hernede, siger Niclas Kirkeløkke i en pressemeddelelse.

- Jeg føler, at hvis jeg skal lægge det næste niveau på min udvikling, bliver det nødt til at være et andet sted. Et sted, hvor der er lidt mere pres på hver dag til kampe og træningen, selvom der har været fine træninger i GOG, og ligaen i Danmark er rigtig god. Men jeg føler, jeg skal lidt ud af den tryghed, jeg har haft her i GOG.

Skal til Tyskland

Han har endnu ikke meldt ud, hvor distinationen er. Men ifølge TV 2 SPORTs oplysninger er den danske landsholdsspiller meget tæt på et skifte til den tyske topklub Rhein-Neckar Löwen.

I Rhein-Neckar Löwen skal Niclas Kirkeløkke dele pladsen på højre back med den islandske stjerne Alexander Petersson, som netop har forlænget sin kontrakt til 2021.

Det bliver den svenske landstræner Kristjan Andresson, som skal træne Niclas Kirkeløkke i Rhein-Neckar Löwen. Andresson afløser til sommer Nikolaj Jacobsen, som flytter hjem til Danmark for at koncentrere sig om sit job som dansk landstræner.