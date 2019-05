København tvinger bronzeduel mod Odense ud i nyt opgør

Odense og København kæmper i disse dage for at vinde DM-bronze, efter at grundspilsvinderne og de forsvarende danske mestre tabte deres semifinaler.

Fynboerne vandt det første opgør med 26-22 på hjemmebane, så de kunne med blot uafgjort sikre sig bronze fredag aften i København.

Sejren var dog aldrig for alvor inden for rækkevidde.

Odense startede godt nok med nogle føringer, men fra stillingen 4-4 kom Odense på intet tidspunkt foran igen.

Ved pausen var København foran med 16-12, og føring blev ikke mindre i anden halvleg, hvor de trak fra og endte med at vinde kampen med 35-27.

Dermed skal bronzekampen nu afgøres i kamp tre, som spilles på fredag i Odense.

København-Odense 35-27 (16-12)