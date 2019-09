Kokain spolerede svenskers GOG-eventyr: - Jeg vil virkelig gerne sige undskyld

Den svenske håndboldkeeper Dan Beutler skulle have brugt den igangværende sæson på Fyn, men en positiv dopingprøve tilbage i marts satte en stoppe for det skandinaviske skifte.

Nu taler den 41-årige tidligere svenske landsholdsspiller ud i et stort interview med svenske aftonbladet, imens han afsoner sin 15 måneders lange karantæne.

- Jeg vil virkelig gerne undskylde til GOG for den position, jeg placerede dem i.

Karantæne med store konsekvenser

Da skiftet tilbage i marts blev offentliggjort, fortalte GOG-direktør Kasper Jørgensen til klubbens hjemmeside, at der var ’lagt et stort arbejde og en stor research i arbejdet med at finde den rigtige målmand'. Samtidig udtrykte Dan Beutler selv stor glæde ved skiftet.

- Jeg glæder mig til at slutte min karriere med et eventyr i GOG. Det er en af de helt store danske klubber med en flot historie, fortalte han til fyens.dk.

Læs også GOG henter ung landsholdsmålmand

Det sydfynske eventyr blev altså aldrig en realitet, og dopingfadæsen har haft mange flere konsekvenser for svenskeren end et annulleret skifte til Danmark.

- Jeg kan ikke engang træne min egen datters hold, fortæller svenskeren til aftonbladet.

Den lange dom betyder nemlig, at han er blevet suspenderet fra alt håndboldrelateret indtil juni 2020.

Kokain i garagen og en ADHD-diagnose

Dan Beutler blev indkaldt til en dopingtest umiddelbart efter en kvartfinale i Sverige mellem den tidligere klub Malmö og Sävehof.

Målvogteren blev testet positiv, og han så ingen anden udvej end bare at være hudløs ærlig over for sin kone.

- Jeg var i panik. Jeg havde panikanfald hele tiden. Jeg tog kokain i garagen, når jeg gik tur med hunden, efter at børnene var lagt i seng, fortalte han sin kone i sin tid.

Læs også Bekræftet: Rutineret svensk keeper til GOG

Efter den positive dopingprøve startede undersøgelserne af den rutinerede målmand, der senere viste, at svenskeren lider af kombineret ADHD, der betyder, at han har problemer med opmærksomheden, overaktivitet og impulsivitet.

- Jeg selvmedicinerede. Uden at vide hvorfor. Det blev en slags ventil, da det oversvømmede inde i mig. Min psykolog har forklaret, at der for nogle, der har ADHD, sker en kemisk reaktion i hjernen, der får tandhjulene i tankegangene til pludselig at klikke.

Slut med alkohol

Inden Dan Beutler var blevet diagnosticeret med ADHD, brugte han alkohol til at få styr på hovedet. Det er også slut nu.

- Vi havde været til en fest, og jeg blev meget aggressiv over for min kone Nina. Ikke fysisk, men verbalt. Nina filmede mig, og da jeg så filmen, indså jeg, at nu skal jeg ikke drikke mere alkohol.

Svenskeren håber på at genoptage håndboldkarrieren, selvom han vil være 42 år, når karantænen er slut næste år.